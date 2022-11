Exhortan al canciller alemán a defender los DD.HH. en su viaje a China

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, viaja a Pekín este 3 de noviembre, acompañado por una delegación económica. El punto más importante de su programa es una reunión con el presidente chino, Xi Jinping. "En el centro de las conversaciones estarán las relaciones bilaterales, temas internacionales, como la lucha contra el cambio climático, la guerra rusa de agresión contra Ucrania, así como la situación en el este asiático”, anunció el Gobierno alemán en un comunicado.

La palabra "derechos humanos", sin embargo, falta en la lista. No solo a oenegés de derechos humanos como la Sociedad para Pueblos Amenazados les interesa que Olaf Scholz mencione el controvertido tema en su reunión con Xi Jinping. Durante una conferencia de prensa en Berlín, su representante, Hanno Schedler, le recordó al canciller alemán que hay personas oprimidas en el Tíbet y en Mongolia, y que en Hong Kong no hay libertad de prensa ni de expresión. Schedler lamenta en especial que, en su opinión, no haya una concertación sobre el tema dentro de la Unión Europea (UE). Solo así se podría abogar con más fuerza por los derechos humanos. Por eso, él parte de que "el Sr. Scholz será muy moderado con el Sr. Xi”.

El director de la oficina alemana de Human Rights Watch, Wenzel Michalski, establece un paralelo con la guerra de agresión rusa en Ucrania. "Ya se vio lo que significa "pasar por alto elegantemente los derechos humanos". Michalski espera que el canciller alemán ponga el tema de los derechos humanos "al menos tan prominentemente sobre la mesa como los intereses económicos" ante sus anfitriones.

Uigures: el canciller debería cancelar su viaje a China

Otro tema importante es la ley sobre cadenas de suministro para grandes empresas, que entrará en vigor en 2023. Las grandes compañías estarán obligadas a vigilar que se respeten los derechos humanos. Pero eso será complicado en regiones como Xinjiang, donde viven millones de uigures, una minoría musulmana que, según organizaciones de derechos humanos, es reprimida y perseguida por el régimen chino, y sometida a trabajos forzados.

Manifestación contra la opresión de la minoría musulmana uigur en China, en Londres. (31.07.2022).

Entre un 30 y un 40 por ciento de los productos textiles en el mundo provienen de China, incluido Xinjiang. Si fuera por el presidente del Congreso Mundial Uigur, Dolkun Isa, el canciller Scholz debería cancelar su viaje a China, lo cual le solicitó en una carta. Su madre murió en un campo de trabajos forzados y sus hermanos fueron condenados a largas penas de prisión. Isa, que vive en el exilio, recuerda que el gobierno alemán se comprometió en su acuerdo de coalición a abordar con más vigor las violaciones de derechos humanos contra los uigures. Pero el hecho de que el canciller Scholz viaje ahora con una delegación económica demuestra, según Isa, "que para Alemania el lucro sigue estando por encima de los derechos humanos". El Congreso Mundial de los Uiguires apela al gobierno alemán para que sea consciente de sus obligaciones morales y jurídicas, y "actúe contra los cruentos crímenes del gobierno chino”.

También la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, espera que Olaf Scholz se ciña en China al acuerdo de coalición del Gobierno alemán.

(cp/ers)