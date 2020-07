Exguardia nazi pide disculpas a víctimas del Holocausto antes de ser sentenciado

Una conmemoración solitaria del fin de la Segunda Guerra Mundial hace 75 años

Saludo al vecindario

In Crewe, cerca de Manchester, el veterano Bernard Morgan, de 96 años, saluda a sus vecinos desde la distancia, pues no se permiten los grandes eventos. De joven, Morgan estuvo en la Royal Air Force y no olvida el histórico teletipo: "La guerra en Alemania ha acabado". Hoy el mensaje es una pieza de museo.