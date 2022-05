Exgobernador ruso pide al Tribunal Europeo sacarlo de la lista de sancionados por anexión de Crimea

El Consejo de la Unión Europea, por su parte, pide a los jueces europeos -según figura en el informe de la vista que se celebra en el Tribunal General de la UE en Luxemburgo- que rechacen el recurso presentado.

Ovsyannikov , elegido gobernador de Sebastopol en las elecciones de septiembre de 2017 organizadas por Rusia en esa ciudad, fue incluido en 2027 en la lista europea de personas sancionadas con la congelación de activos y prohibiciones de viaje. El demandante invoca en el informe de la vista distintos motivos para pedir la anulación. Por un lado, reprocha al Consejo (países de la UE) haber cometido un error en el análisis de los hechos en los que se basó para incluirle en la revisión de las sanciones.

Argumenta en particular que no se tuvo en cuenta su situación real y que en el momento en el que se revisaron las sanciones en septiembre de 2020 el ya había dejado la política.

Sancionado "retirado del partido en poder"

En particular, afirma que en las fechas en las que se prorrogaron las sanciones él no ocupaba ningún cargo político o administrativo ni en Crimea ni en Sebastopol, y tampoco era miembro del partido en el poder en Rusia ni de ningún otro partido político.

Señala además que cesó voluntariamente en su cargo de gobernador de Sebastopol en julio de 2019 y, por otra parte, dimitió por iniciativa propia de su cargo de viceministro.

También dice que no reside en Crimea sino en Moscú, y que al ser un particular que se mantiene al margen de la política ya no puede apoyar activamente ni llevar a cabo acciones que menoscaben o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Sostiene que, en consecuencia, mantener las sanciones contra el no contribuye al logro de los objetivos que buscan esas medidas.

Gobernador nombrado por Putin

Por su parte, el Consejo justifica la adopción de sanciones porque Ovsyannikov fue elegido gobernador de Sebastopol en las elecciones organizadas por Rusia y porque el presidente ruso, Vladimir Putin, le había nombrado gobernador en funciones de esa ciudad ya en julio de 2016.

"En calidad de tal, ha trabajado para promover una mayor integración en la Federación de Rusia de la península de Crimea, anexionada ilegalmente, y como tal es responsable de apoyar activamente o llevar a cabo acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania", recoge el informe.

Además, según el Consejo, en 2017 realizó declaraciones públicas en apoyo de la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol, y rindió homenaje a los veteranos de las denominadas "unidades de autodefensa" que facilitaron el despliegue de las fuerzas rusas en la península de Crimea antes de su anexión ilegal.

Asimismo, dice la institución, hizo un llamamiento a que Sebastopol fuera la capital del sur de la Federación de Rusia.

jov (efe, swissinfo)