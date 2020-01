Exfutbolista colombiano Viáfara es extraditado a EE. UU. por narcotráfico

El exfutbolista de la selección Colombia Jhon Viáfara, campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas en 2004, fue extraditado este jueves (23.01.2020) a Estados Unidos donde es requerido por narcotráfico, informó la policía.

Migración Colombia dijo a Efe que Viáfara fue entregado a autoridades estadounidenses en un hangar privado del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá.

El exjugador es solicitado por la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas que lo requiere por los supuestos delitos de concierto para fabricar y distribuir drogas hacia ese país.

La extradición de Viáfara fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ) en septiembre del año pasado luego de determinar que Estados Unidos aportó todos los documentos exigidos para esos fines.

Red trasnacional con presuntos nexos con el Clan del Golfo

Viáfara fue capturado el 19 de marzo de 2019 junto con otras cuatro personas en un operativo conjunto en las ciudades de Jamundí (oeste) y Medellín (noroeste), por presuntamente hacer parte de una red trasnacional que tendría nexos con el Clan del Golfo, la mayor banda narco de Colombia.

De acuerdo a las investigaciones, el deportista se habría asociado entre 2008 y 2018 con otras personas para enviar cocaína en lanchas rápidas, semisumergibles y otro tipo de embarcaciones desde el Pacífico colombiano hacia Estados Unidos vía Centroamérica

En esta foto publicada por la Policía Nacional de Colombia, el exjugador de fútbol de Southampton y Portsmouth, Jhon Viáfara, se encuentra rodeado por policías. (19.03.2019)

.

El exvolante era conocido en la banda como el "Futbolista", según la policía. Las autoridades lo señalan de encargarse del pago de la nómina a quienes transportaban la droga y de establecer contactos para enviar los cargamentos hacia países centroamericanos.

Entre 2017 y 2018, a esta organización le fueron incautadas 2,5 toneladas de cocaína, avaluadas en unos 28 millones de dólares, según la policía.

Pero Viáfara niega los señalamientos y solicitó ser llevado a Estados Unidos para aclarar su situación. "Si fuera narcotraficante me iría preocupadísimo, pero a mí lo único que me preocupa es el bienestar de mis hijos, porque si yo no trabajo ellos no comen", dijo este jueves al canal de televisión Win Sports. "Tengo que ir a ver de qué se me acusa y qué pruebas tienen para acusarme", añadió.

El mediocampista jugó en Europa en dos clubes de la Liga inglesa, Portsmouth y Southampton, y también en la Real Sociedad.

En Colombia fue jugador de Deportivo Pasto, América de Cali, Once Caldas, Equidad, Junior, y Deportivo Cali, entre otros.

Este caso recuerda a otros jugadores colombianos que fueron procesados por delitos de narcotráfico. El más reciente fue Diego León Osorio, condenado a cinco años de prisión domiciliaria tras ser hallado culpable de tráfico, fabricación y comercialización de estupefacientes.

En 1995, fue detenido el defensa del América de Cali, Wilson Pérez, quien llevaba en revistas 171 gramos de cocaína de alta pureza, cuando pretendía abordar un vuelo entre Barranquilla y Cali.

FEW (EFE, AFP)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |