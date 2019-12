Exdictador pakistaní, Pervez Musharraf, recurrió la pena a muerte a la que fue condenado

"He presentado una petición contra la formación del tribunal y contra todo el proceso", dijo el abogado de Musharraf, Azhar Siddique. El abogado presentó la petición ante el Alto Tribunal de Lahore después de que el exgeneral de 76 años fuese condenado por una corte especial la semana pasada en ausencia por el delito de alta traición, debido a que suspendió el orden constitucional en 2007.

Se trata de una petición y no una apelación porque la corte especial que lo condenó tiene el mismo rango que un alto tribunal. En el texto, Siddique mantiene que el "veredicto contiene anomalías y declaraciones contradictorias" y defiende que el exgeneral no realizó acciones contra "el interés nacional" ya que las evidencias no demuestran que cometiese la "ofensa de alta traición".

Juez: "Cadáver de exdictador debe ser colgado durante tres días”

Además, sostiene que el tribunal especial "terminó el juicio de forma rápida y apresuradamente" sin dar oportunidad a Musharraf de que se defendiese. También arremetió contra la petición de uno de los tres jueces de que el cadáver del condenado colgase en público durante tres días si era capturado muerto, algo que consideró que cruzó "todos los límites morales religiosos, civiles y constitucionales".

El militar retirado llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1999 y gobernó la potencia nuclear hasta 2008. Se trata de la primera ocasión en los 72 años de historia del país que un dictador militar es condenado por sus acciones. Un día después de la sentencia Musharraf afirmó que la condena era "venganza personal", en un vídeo realizado desde una cama de un hospital con un aspecto deteriorado y dificultades para hablar, en Dubai, donde se encuentra desde 2016.

Tras el anuncio de la sentencia, el Ejército declaró rápidamente que no se ha seguido el debido proceso legal en la condena del exmilitar y que "espera" que se haga justicia de acuerdo con la Constitución. Pakistán ha estado gobernado por cuatro dictadores militares que dieron tres golpes de Estado a lo largo de los 72 años de historia del país, el primero de ellos en 1958 y el último en 1999.

