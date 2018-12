Excolaborador de Macron devolverá pasaportes diplomáticos

El exagente de seguridad del presidente francés Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, aseguró que devolverá los dos pasaportes diplomáticos de los que se ha servido para viajes de negocios en los últimos meses, según publicó este domingo (30.12.2018) el semanario Le Journal du Dimanche (JDD).

"Quizás me equivoqué al usar estos pasaportes, pero insisto en que no lo hice por comodidad personal sino para facilitar mi paso por los aeropuertos. En ningún caso los utilicé para mis negocios, no veo para qué me hubieran servido", afirmó Benalla.

El antiguo colaborador de Macron fue despedido en julio cuando se conoció su participación como policía en las protestas del Primero Mayo donde fue grabado con un brazalete policial golpeando a unos manifestantes. Entonces, las sospechas de que el Gobierno trató de silenciar los hechos provocaron una de las mayores crisis políticas del mandato de Macron.

Según narró Benalla en las páginas del semanario francés, a finales de agosto devolvió los dos documentos diplomáticos que poseía pero un miembro de la presidencia se lo devolvió junto al resto de sus enseres el pasado mes de octubre. "Como me los dieron no vi razón para no utilizaros", alegó.

El escándalo de los pasaportes se desató esta semana después de que se conociera que Benalla estuvo en Chad a principios de diciembre -dos semanas antes que Macron- acompañando a una delegación extranjera. El digital Mediapart reveló entonces que los había utilizado en desplazamientos a otros países de África y en Israel.

El Elíseo dijo no estar al corriente de la situación y el ministerio de Asuntos Exteriores acudió directamente a la Fiscalía de París que abrió el sábado 29 de diciembre una investigación preliminar contra Benalla. La pesquisa, a cargo de la Brigada de Represión de la Delincuencia y la Dirección Regional de la Policía Judicial de París, ha sido abierta por abuso de confianza y uso ilícito de un documento en calidad de profesional.

"Estoy satisfecho de que la Justicia pueda ahora acabar con los rumores y las insinuaciones que corren sobre mi persona", consideró el polémico exagente en JDD, que juzga la controversia "completamente desproporcionada". (EFE)