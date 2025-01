Excampeona de gimnasia denuncia a entrenadores en Alemania

La excampeona alemana juvenil Kim Janas se sumó a las denuncias públicas sobre presuntos abusos en la gimnasia alemana. La joven, hoy de 25 años, criticó a través de Instagram principalmente la forma en que tuvo que afrontar las lesiones, la dieta y el peso durante su carrera, que terminó a finales de noviembre de 2016 tras tres roturas del ligamento cruzado.

Incluso ocho años después, escribió Janas, "no estoy completamente curada” de lo que entonces le tocó vivir. Pero al menos "encontré una manera de afrontarlo mejor". Janas mencionó temas como el control diario de bolsos. Temas de alimentación y peso estaban en el orden del día. "Desde el pesaje diario hasta el control de los bolsas para asegurarse de que no hubiera dulces, había de todo”, escribió la excampeona juvenil alemana.

Janas recuerda que a veces saltaba sobre la cama durante los cursos de entrenamiento "para perder algunos gramos. Por miedo a que te insultaran en el siguiente pesaje y volvieras a exponerte". Fue estigmatizada como "gorda” porque tenía un nueve por ciento de grasa corporal. Janas informó que se le prohibió comer alimentos como pan, pastas para untar, salchichas e incluso tomar agua en algunas ocasiones.

Soportar el dolor, por miedo

También escribió sobre el final temprano de su carrera: "Tal vez mi cuerpo lo habría logrado. Pero no mi cabeza. Los temores eran demasiado grandes. No sólo lesionarte una y otra vez y tener que soportar el dolor mientras entrenas. No, también está el miedo a volver a no ser tomado en serio y a que te dejen caer, a tener que seguir entrenando aunque no sepas si acabarás de nuevo de pie o de cabeza después de saltar para hacer el doble salto mortal."

Janas nació en Halle an der Saale y más tarde también se formó en Stuttgart. Ella es una de varias exatletas que en los últimos días han hecho públicas sus denuncias en la gimnasia alemana. Encabezadas por las exgimnastas alemanas Tabea Alt y Michelle Timm, hicieron graves acusaciones, especialmente contra el centro de entrenamiento en Stuttgart. La Asociación Alemana de Gimnasia y la Asociación de Gimnasia de Suabia han afirmado que están trabajando en la investigación de estos casos. Dos entrenadores fueron separados temporalmente de sus cargos.

el(DPA, Instagram)