Exarquera estrella alemana habla sobre el beso de Rubiales

Luis Rubiales se niega a renunciar, pero sus días como presidente de la Federación Española de fútbol parecen estar contados. El ministro de Deporte, Miquel Iceta, ha dejado en claro que pedirá la suspensión del funcionario de todos sus cargos, cuando el Tribunal Administrativo del Deporte inicie un procedimiento contra Rubiales, ya suspendido por la FIFA durante 90 días. Y la presión no cede.

Grandes han sido las muestras de solidaridad con la jugadora Jennifer Hermoso, tras el beso que estampó en su boca el dirigente de la federación, luego de la victoria de la selección española en el Mundial de Australia. También una destacada figura del fútbol femenino alemán, Nadine Angerer, quien fuera arquera de la selección germana y ganadora del Balón de Oro de la FIFA, se pronunció al respecto en entrevista con DW, desde Washington.

¿Qué le molestó más, el beso en sí o lo que vino después?

Ambas cosas. Es tremendo. Trabaja cuatro años con miras al torneo, gana el campeonato mundial, solo quiere celebrar y está en el mayor escenario, en el mayor evento del deporte femenino a nivel mundial, y después del torneo todos hablan de un hombre. De verdad es muy triste.

¿La sorprendió la situación que hay en España en cuanto al fútbol femenino?

Cuando se sabe de antemano lo que ocurría previamente en la selección española, no sorprende tanto. Hay que tener en cuenta que creo que 12 jugadoras no viajaron, debido a las condiciones en España, por eso no es tan sorprendente. Solo me sorprendió que pudiera ocurrir algo peor.

¿Puede ser esta una oportunidad para que algo cambie?

Por suerte, en muchos países, este comportamiento irrespetuoso de muchos funcionarios frente a jugadoras está saliendo a la luz. Creo que tiene que salir a la luz, para en conjunto transitar a un futuro sano y poder restablecer la confianza. Precisamente personas como el entrenador o funcionarios de la federación son aquellos en los que una más debería confiar, como jugadora. Cuando no hay confianza, no hay una base, y el trabajo se vuelve muy difícil.

¿Perjudicó esto al Mundial y al fútbol femenino español?

De todas maneras, puso una nube muy oscura sobre el Mundial, lo cual es muy triste. Yo misma estuve en Australia y fue, yo diría, quizá casi el mejor Mundial que he podido ver como jugadora no activa. Había un ambiente magnífico, los hinchas eran increíbles, los partidos fueron increíbles, fue un mundial muy apasionante. Lo otro es muy lamentable. Sobre todo para la jugadora, que queda en segundo plano por estos titulares negativos. Es algo que este Mundial no merecía.

Usted es ahora entrenadora de arqueras en el Portland Thorns, en el estado de Oregon. ¿Cómo reaccionan las jugadoras allí ante lo ocurrido?

Naturalmente, están totalmente choqueadas también, pero no solo en Portland, sino en todo Estados Unidos y en todo el mundo, donde se ve la solidaridad. Independientemente de que les guste o no España o Jennifer Hermoso, todos cierran filas y es lindo verlo. También es una señal para todas las personas que tienen un comportamiento irrespetuoso, de que en futuro no se aceptará, porque todas las jugadoras y también los entrenadores mantienen la unidad.

