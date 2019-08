Ex presidentes de Federación alemana de fútbol serían acusados de evasión de impuestos

La justicia alemana abrió este lunes la puerta a un juicio contra cuatro exdirigentes del fútbol en el marco de una investigación por sospechas de corrupción en el Mundial-2006 en el país. Se sospecha que el comité de organización germano de esta competición empleó en aquel momento un fondo para comprar votos con el fin de asegurar la adjudicación de la prestigiosa Copa del Mundo a Alemania.

Con ello, el tribunal revocó una decisión de la Audiencia Provincial que había rechazado abrir el proceso en octubre de 2018.

Los afectados

Los afectados son los ex presidentes de la Federación Alemana de fútbol (DFB) Theo Zwanziger y Wolfgang Niersbach. Además, han sido inculpados por la acusación el ex secretario general de la DFB Horst R. Schmidt y el ex secretario general de la FIFA Urs Linsi.

La acusación gira en torno al pago de 6,7 millones de euros que fueron declarados como coste de una gala inaugural que en realidad no tuvo lugar. El precio de la gala habría sido pagado inicialmente por el presidente del Comité Organizador del Mundial, Franz Beckenbauer, y el dinero le habría sido posteriormente reembolsado por la DFB.

Beckenbauer, a su vez, habría recibido el dinero, en calidad de préstamo, del ex presidente de Adidas Robert Louis-Dreyfus ya habría ido a parar a las arcas del entonces funcionario de la FIFA Mohamed bin Hammam.

Dentro de las versiones sobre ese pago se ha barajado la posibilidad de que el dinero haya sido utilizado para comprar votos en la concesión del Mundial 2006 a Alemania.

Beckenbauer, sin embargo, no está entre los inculpados en el proceso de Fráncfort. Todos los sospechosos en este caso niegan totalmente las acusaciones.

