EE. UU. podría levantar límites a Ucrania sobre uso de armas

DW: Con respecto al suministro de armas a Ucrania, ¿piensa usted que los demócratas o los republicanos concederán permiso para atacar objetivos en el interior del territorio ruso?

Kurt Volker: Creo que lo que va a pasar es que, ya sea antes o después del día de las elecciones, la administración de [Joe] Biden, sin anunciarlo, comenzará a levantar estas restricciones. Y probablemente tomarán decisiones caso por caso. Si Trump resulta elegido, es muy probable que llegue mucho más lejos. Les diría a los ucranianos: "Pueden pedir prestado todo el dinero que necesiten, siempre y cuando compren equipo estadounidense, y no hay restricciones sobre lo que pueden hacer con él, siempre que cuando llegue el momento de poner fin a la guerra, cuando Putin esté listo para poner fin a la guerra, ustedes también terminen la guerra". Intentará presionar a [Vladimir] Putin para que ponga fin a la guerra, diciendo: "Detengan la guerra ahora. Le damos armas a Ucrania e incorporándola a la OTAN, así que simplemente detengan la guerra".

Durante los próximos cuatro años, la administración entrante, no importa de qué partido, ¿se posicionará a favor de que Ucrania debería acercarse a la OTAN?

Pienso que sí. Lo que me gustaría ver es que la administración estadounidense adopte la opinión de que es parte del acuerdo, parte del fin de la guerra. Definitivamente, aún no hemos llegado a ese punto, pero creo que estamos caminando hacia allá. Lo más probable es que haya algún tipo de acuerdo o fin de los combates. Y luego, para que eso sea permanente, se incorpora a Ucrania en la OTAN, y entonces habrá una paz permanente y una disuasión permanente.

Un político lituano de alto nivel me dijo recientemente: "En el momento en que los estadounidenses digan a los ucranianos: 'Está bien atacar objetivos en el interior del territorio ruso' y lo apoyen con entregas de armas, los aliados europeos harán lo mismo". ¿Está usted de acuerdo con esa visión?

Sí. Estados Unidos es el rezagado aquí. Los estadounidenses están frenando a todos y Alemania se esconde detrás de la posición de Estados Unidos.

Letonia dijo que un dron ruso Shahed-136 se estrelló en ese país a principios de septiembre. Imagen: Middle East Images/picture alliance

Aviones rusos están entrando en el espacio aéreo de la OTAN. Drones rusos impactan en territorio de miembros de la OTAN, en especial, en el este de Europa. No se hace nada contra eso. ¿Está esto minando la credibilidad de la OTAN a los ojos de Putin? Y ¿qué propondría hacer en estas circunstancias?

Estoy muy preocupado por esto. Actualmente nos encontramos en una situación en la que aviones no tripulados rusos han violado repetidamente el espacio aéreo de los miembros de la OTAN, particularmente en Rumania y Polonia. Es un tanto chocante que la OTAN no esté haciendo más al respecto. En mi opinión, es inaceptable que se viole su espacio aéreo, que exista una amenaza constante para su propia población causada por estas peligrosas acciones de Rusia. Me gustaría que la OTAN activara sus defensas aéreas y dijera: "Vamos a tener una zona de defensa aérea ampliada. Podría ser de 100 o 200 kilómetros en Polonia y el este de Rumania. No permitiremos que objetos peligrosos lleguen a esa zona y comenzaremos a derribarlos". Estoy seguro de que los ucranianos estarían de acuerdo con eso. Tenemos que preguntarles, porque esto también afecta a su espacio aéreo.

La semana pasada, Putin anunció una nueva doctrina nuclear, esta vez para permitir una respuesta nuclear incluso a un ataque convencional. ¿Toma en serio sus palabras?

No realmente. Considero que lo dice para influir en la política occidental. Está intentando que Occidente deje de ayudar a Ucrania y no autorice el uso de sistemas de largo alcance por parte de los ucranianos. Lo hace con el propósito de lograr el impacto que pueda en la política occidental, no porque en realidad esté cambiando algo en su propia forma de pensar sobre las armas nucleares. ¿Cree que algún tipo de doctrina impediría a Putin decidir utilizar un arma nuclear si así lo deseara? No se verá obligado a nada por lo que una doctrina pueda decir sobre el papel. La realidad es que no es la doctrina sino las consecuencias del uso de armas nucleares, que repercutirían muy negativamente en Rusia, lo que le impide hacerlo.

Digamos que Putin hace estallar un dispositivo nuclear en algún lugar del campo de pruebas de Rusia en el archipiélago de Nueva Zembla, en el Mar Ártico. ¿Cómo debería reaccionar Occidente?

No creo que queramos reaccionar exageradamente ante el hecho de que Rusia haga explotar algo en su propio territorio. Pero creo que debería haber una advertencia muy severa: "No utilice armas nucleares como parte de su campaña de guerra contra Ucrania, porque habrá una consecuencia directa y sus fuerzas serán destruidas si lo hace".

Kurt Volker se desempeñó como enviado especial a Ucrania bajo la administración de Donald Trump, de 2017 a 2019. También fue embajador de Estados Unidos ante la OTAN durante el mandato del expresidente George Bush.

