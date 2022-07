Evolución en la jungla urbana

La respuesta de la naturaleza a la expansión urbana es sorprendente: ¿por qué los siluros del río de una ciudad francesa cazan sistemáticamente las palomas de las orillas? ¿Por qué las aves hembra de un campus universitario de California cambian repentinamente su comportamiento de apareamiento?



¿Cómo se han adaptado los ratones del Central Park de Nueva York a la dieta a base de residuos de comida humana? ¿Cómo desarrollaron los peces killis en el Atlántico resistencia a los desechos químicos letales? Y: ¿Es posible que las polillas se adapten a la contaminación lumínica nocturna?



Una nueva investigación aporta sorprendentes puntos de vista sobre la teoría de la evolución de Darwin. Porque en ningún otro lugar los animales y las plantas se adaptan a las nuevas condiciones de vida tan rápido como en las ciudades. Los biólogos saben desde hace tiempo que los animales y las plantas ocupan hábitats cercanos a los humanos. Pero ahora, nuevos análisis genéticos muestran que estas adaptaciones también se basan en cambios significativos en el ADN, es decir, en la evolución.

Y, en contra de lo que se creía durante mucho tiempo, estos cambios no se producen durante períodos de miles de años, sino a la velocidad del rayo, en unas pocas décadas. Los científicos están asombrados de cómo la naturaleza logra convertir la intervención humana que amenaza su vida, como la contaminación ambiental, la contaminación lumínica, el ruido, los desechos y la densidad en la construcción urbana, en energía creativa para nuevas adaptaciones. Algunos investigadores creen que nuestras ciudades podrían desarrollar pronto sus propias formas de vida.

¿Cuáles son las consecuencias de esta evolución para el equilibrio entre el hombre y la naturaleza en nuestro planeta?



