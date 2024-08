Eventos musicales en la mira de los terroristas

Agosto de 2024: cancelación de tres conciertos de Taylor Swift en Viena

Debido a que se descubrió un plan de ataque islamista, el organizador canceló los conciertos de la cantante estadounidense Taylor Swift los días 8, 9 y 10 de agosto en el estadio Ernst Happel, a los que se esperaba que acudieran alrededor de 65.000 personas por evento. El principal sospechoso, de 19 años, confesó, según las autoridades de seguridad austriacas, que quería matar a "un gran número de personas" en un atentado suicida. También le incautaron sustancias químicas y dispositivos técnicos al simpatizante de Estado Islámico (EI). Además detuvieron a un joven de 17 años.

Marzo de 2024: ataque de EI en el Crocus City Hall en Moscú

Más de 140 personas murieron en la sala de eventos Crocus City Hall en las afueras de Moscú en marzo de este año. Cuatro hombres armados abrieron fuego contra los asistentes y luego prendieron fuego al edificio. El EI, que lucha contra Rusia enSiria y también está activo en la región del Cáucaso ruso, reivindicó el ataque. Sin embargo, eso no impidió que el gobierno ruso sospechara que los autores intelectuales estuvieran en Ucrania.

Junio de 2017: alarma terrorista en el festival Rock am Ring

Alrededor de 86.000 amantes del rock tuvieron que abandonar el recinto del festival el 2 de junio de 2017, en Alemania, porque la policía había recibido información sobre una posible amenaza terrorista. Después de una intensa búsqueda, no se encontró ningún artefacto ni amenaza inmediata que indicara un ataque planeado. Por tanto, la fiesta continuó al día siguiente. El aumento de la vigilancia en el Rock am Ring en 2017 reflejó la tensa situación de seguridad en Europa, sobre todo, después de los atentados perpetrados en París y Manchester.

Mayo de 2017: atentado en Manchester

Un atentado en mayo de 2017, en el Manchester Arena en Gran Bretaña, mató a 22 personas e hirió a cientos. Un joven de 22 años detonó una bomba casera cuando los espectadores abandonaban el estadio, después de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. Muchos padres estaban allí para recoger a sus hijos. El EI reivindicó el ataque. Ariana Grande organizó posteriormente un concierto benéfico para recaudar dinero para las víctimas y sus familias.

Enero de 2017: atentado en la discoteca Reina en Estambul

Poco después de la una de la mañana, un hombre armado abrió fuego en la discoteca Reina de Estambul, durante una fiesta de Nochevieja el 1 de enero de 2017. Mató a 39 personas. Al principio, el autor logró escapar, pero dos semanas después fue detenido en la metrópoli turca. El EI se atribuyó la responsabilidad del ataque como venganza por la intervención militar turca contra el EI en Siria. El ataque conmocionó a Turquía, que en ese momento ya sufría una serie de ataques terroristas y tensiones políticas.

Julio de 2016: atentado suicida en un festival de música en Ansbach

En la noche del 24 de julio de 2016, falleció un atacante suicida, de 27 años, en el festival al aire libre "Ansbach Open”. No hubo otras víctimas mortales, pero 15 personas resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad. El autor del intento de atentado, aparentemente del espectro islamista, detonó el artefacto explosivo que llevaba en su mochila frente a una vinoteca en la pequeña ciudad bávara de Ansbach, cerca del lugar del festival. Poco antes no le habían permitido ingresar al evento musical, porque no tenía entrada.

Noviembre de 2015: ataque de EI en la sala Bataclan de París

La noche del 13 de noviembre, tres terroristas armados irrumpieron en la sala de eventos Bataclan durante un concierto del grupo de rock estadounidense Eagles of Death Metal, abrieron fuego contra las aproximadamente 1.500 personas que estaban en el local y tomaron rehenes. La policía intervino al cabo de unas dos horas y media, y mató a dos de los atacantes; el tercero se hizo estallar. El atentado formó parte de una serie de ataques coordinados por EI esa noche en la capital francesa. En total murieron 130 personas, 90 de ellas en Bataclan. El atentado en el lugar de eventos sigue siendo uno de los peores actos terroristas en la historia reciente de Europa, que cambió la percepción sobre la seguridad y las dimensiones de la amenaza.

