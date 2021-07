Evacuaciones en Bangkok tras potente explosión en una fábrica de químicos

Una gran explosión en una fábrica de las afueras de de Bangkok sacudió a primera hora de este lunes (05.07.2021) una terminal del aeropuerto de la capital tailandesa y provocó la evacuación de los residentes de la zona.

Un incendio se produjo a primera hora de la mañana en una fábrica de espuma y plástico. Las fotos mostraban las casas cercanas con las ventanas reventadas y restos en las calles.

Los bomberos seguían trabajando para contener las llamas horas después, mientras las autoridades ordenaron la evacuación de la zona ante el temor de que miles de litros de productos químicos que se están derramando puedan causar más explosiones.

No se supo de inmediato qué pudo haber causado el incendio en la zona de Bang Phli.

Los medios de comunicación locales informaron de que la explosión inicial sacudió la terminal de Suvarnabhumi, haciendo saltar las alarmas del principal aeropuerto internacional de Bangkok.

Los funcionarios del aeropuerto dijeron que no se había cancelado ningún vuelo, pero no ofrecieron no ofrecieron otros detalles inmediatos.

Radio de seguridad de 5 kilómetros

La explosión obligó a las autoridades a imponer un radio de seguridad de 5 kilómetros. Esta medida de emergencia fue adoptada "debido a la preocupación de que el fuego pueda extenderse al tanque químico", indicó a Efe un portavoz del gobierno provincial de Samut Prakarn, colindante con Bangkok y donde se encuentra la fábrica.

La explosión inicial ha dejado de momento alrededor de 20 heridos que están siendo tratados en hospitales de la región, apuntó a Efe el servicio de bomberos, e importantes destrozos en los alrededores.

A la potente deflagración le siguió un enorme incendio que ha consumido gran parte de la factoría y que los bomberos todavía tratan de extinguir en la mañana del lunes.

Las autoridades han abierto una investigación para determinar las posibles causas de la explosión.

jc (efe, ap)