Eva María Duarte de Perón, Evita, como la llamaban sus simpatizantes, fue la esposa de Juan Domingo Perón y no solo fue la primera dama en el gobierno de Perón (1946-1952), sino una pieza angular en el gobierno

Eva Perón no llegó a ser vicepresidenta, pero su rol fue clave, no solo porque encabezó diversas obras sociales, sino, sobre todo, porque fue la principal interlocutora del gobierno con los sindicatos. De origen humilde, nació el 7 de mayo de 1919, según algunos historiadores, en Los Toldos, y según otros en Junín, provincia de buenos Aires. Legó a Buenos Aires a los 15 años y comenzó a trabajar como actriz de teatro, radioteatro y cine. En 1994 conoció a Juan Domingo Perón, entonces secretario de Trabajo y Previsión de la República Argentina. Impulsó y logró en 1947 la sanción de la ley de sufragio femenino. Buscó la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida, con el artículo 39 de la Constitución de 1949. En ese mismo año fundó el Partido Peronista Femenino, del cual fue presidenta hasta su muerte. Su Fundación Eva Perón construyó hospitales, asilos, escuelas, creó colonias de vacaciones, difundió el deporte entre los niños, otorgó becas para estudiantes, ayudas para la vivienda y promocionó a la mujer en diferentes aspectos. Su postura en las luchas por los derechos sociales y laborales fue activa y Eva Perón hizo de nexo entre el gobierno y los sindicatos. En 1951 el movimiento obrero la propuso como candidata a vicepresidenta de Argentina, pero renunció a esa candidatura el 31 de agosto de ese año debido a que estaba enferma de cáncer. Falleció el 26 de julio de 1952, a la edad de 33 años. Eva Duarte de Perón abrazó la causa de la justicia social y también la del combate contra la discriminación de la mujer. Se le reconoce un destacado papel en la lucha a favor del voto femenino, que se aprobó en 1947. Hoy en día, su imagen también reluce en movilizaciones contra la violencia machista en Argentina, como en este afiche de la campaña “ni una menos”. Este 7 de mayo de 2019, Eva Duarte habría cumplido 100 años. ¿Cómo habría sido su vida si el cáncer no hubiera acabado con ella el 26 de julio de 1952? Probablemente no brillaría con la misma intensidad el aura de mito que rodea a esta mujer, muerta en plena juventud y en la cúspide de su poder y popularidad. Una mujer que hasta el día de hoy despierta pasiones –no siempre positivas- en Argentina.