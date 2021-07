Europeístas arrasan en parlamentarias moldavas, según sondeo a pie de urna

Transnistria: perdida en Moldavia

Engañoso paisaje bucólico

En las ciudades hay trabajo, si bien mal pagado (el salario mensual promedio es de unos 180 euros), pero la vida en el campo es otra historia. “Puede pensarse que es magnífico vivir en un pintoresco paisaje, pero allí no hay ni oportunidades ni infraestructura. Como no tienen trabajo, los jóvenes emigran a ciudades rusas no bien pueden”, dice Polyakov.