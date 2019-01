Europa, perdida ante el final del Tratado INF

Heiko Maas no la debe de estar pasando bien estas últimas semanas. El ministro alemán de Asuntos Exteriores quiere intentar salvar, intercediendo entre estadounidenses y rusos, algo que ya no puede ser salvado. El llamado Tratado INF (por las siglas en inglés de Intermediate Range Nuclear Forces) está muerto. Este acuerdo de 1987 regula el desarme y la prohibición de misiles y los misiles de crucero de mediano alcance. Armas que fueron desarrolladas primero por la Unión Soviética, luego por Estados Unidos. Si estas armas con sus ojivas nucleares se hubieran utilizado alguna vez, habrían convertido a Europa en un infierno nuclear, pero no a Estados Unidos, que no podría haber sido golpeado por este tipo de misiles por falta de alcance.

De modo que la prohibición de los misiles de mediano alcance siempre ha sido una cuestión de ser o no ser para los europeos. La OTAN respondió con un "doble decreto", con una amenaza estratégica para los gobernantes del Kremlin: si no desechan sus SS-20, construiremos las mismas armas; las negociaciones sobre un desarme integral es posible en cualquier momento.

Christian Trippe.

Contrato en su fase final

Esta lógica brutal funcionó. La Unión Soviética cedió y firmó el Tratado INF con Estados Unidos. Legalmente, sólo los dos países son parte del acuerdo. Esto es importante para entender por qué intermediarios como Heiko Maas se encuentran actualmente en una posición de desventaja. El tratado sobre las INF puso fin a años de ruinosos procesos armamentísticos y a los debates emocionales. Pero ahora, el tratado está en sus estertores. Ni siquiera un desfibrilador diplomático podría hacer un milagro.

Rusia ha estado violando el tratado durante años y está desarrollando sistemas de transportadores que, como heredero de la Unión Soviética, no le está permitido construir. Washington, bajo Donald Trump, no dudó mucho tiempo y anunció que se retirarían del tratado. Ante la insistencia de los países europeos de la OTAN, Washington fijó un plazo: Rusia tiene hasta el 2 de febrero para poner fin a sus correspondientes programas de armamento. A partir de entonces, se procederá a la terminación formal. "Rusia puede salvar el tratado", enfatizó el ministro alemán Maas a sus colegas rusos. Sin embargo, Serguéi Lavrov respondió que no tenía la impresión de que Estados Unidos estuviera seriamente interesado en un diálogo. A buen entendedor, pocas palabras: eso no va a suceder.

Porque Rusia, al igual que EE.UU., también quiere liberarse de las ataduras del tratado INF. Ambos se ven siempre confrontados estratégicamente entre sí y pronto lo estarán también en materia de política armamentística frente al creciente poder de China. Sin embargo, China no está sujeta a un régimen de control de los sistemas de misiles de alcance medio.

Europa está estratégicamente perdida. A diferencia de hace cuatro décadas, Estados Unidos ya no es el bienintencionado timón de Occidente. Más bien, bajo la administración del errático Donald Trump, Estados Unidos se ha convertido en un inseguro grumete. Por el momento, el diálogo y la búsqueda conjunta de posiciones políticas globales ya no existen.

El continente en un estratégico callejón sin salida

Y para empeorar las cosas, Europa se encuentra en una crisis permanente. El "brexit” está paralizando tanto a los británicos como a la UE, Francia ha caído en aguas turbulentas en el frente político interno, y muchos en la UE consideran a Alemania como el "hombre enfermo" de Europa en términos de política de seguridad. El Gobierno alemán quiere ahora trabajar enfáticamente en temas de control de armas y plantear las nuevas amenazas de la guerra cibernética y los sistemas de armas autónomos en el escenario internacional. Esto es loable, pero a corto plazo no permite salir del punto muerto estratégico en el que se encuentran los europeos un cuarto de siglo después del final de la Guerra Fría. El interés de Europa por la seguridad no ha cambiado en absoluto a lo largo de las décadas: no convertirse en campo de batalla ni tampoco en la pelota del juego.

(ct/ms)

