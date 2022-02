Europa desea una mujer al frente de la OTAN

Los 13 secretarios generales de la OTAN desde su creación en 1949 han sido todos hombres: tres británicos, tres holandeses, dos belgas, un italiano, un español, un alemán, un danés y un noruego, Jens Stoltenberg. La persona que sustituirá a este último al frente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte será escogida durante una cumbre a fines de junio de 2022 en Madrid, y los europeos desean nombrar a una mujer. Sería un paso sin precedentes en la alianza militar transatlántica.

"La carrera se inició desde el sorpresivo anuncio de Stoltenberg en diciembre de 2021 sobre su candidatura para dirigir el Banco Central de Noruega", dijo un diplomático europeo. Sin embargo, añadió que "el proceso de designación es opaco. Nadie está haciendo campaña. Por otro lado, hay muchos intercambios de nombres".

Nada está decidido

Otro diplomático señaló que "los candidatos no se declaran hasta que cuentan con la aprobación de Washington. Y es costumbre que eviten hacer campaña abiertamente". En tanto, un ministro europeo que solicitó anonimato apuntó que el puesto al frente de la OTAN "tradicionalmente queda con los europeos, y hay una expectativa sobre el nombramiento de una mujer de uno de los estados miembros".

Abundan las especulaciones en torno a varios nombres, pero nada está decidido. La ministra de Relaciones Exteriores y exprimera ministra belga, Sophie Wilmès, de 47 años, es uno de esos nombres. También ha sonado la exministra de Defensa alemana Annegret Kramp-Karrenbauer, pero "no tiene ninguna posibilidad, porque su gobierno no la apoyará", coinciden dos funcionarios europeos consultados. También sería posible el nombramiento de un secretario general del Este de Europa. "Hay varias candidatas, en particular la expresidenta de Estonia" Kersti Kaljulaid. También se ha lanzado el nombre de la expresidenta de Lituania Dalia Grybauskaité.(afp)