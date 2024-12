Europa "debería buscar la paz" en Ucrania

Marta Kos, Kaja Kallas y António Costa, a su llegada en la estación de trenes de Kiev. Imagen: Ansgar Haase/dpa/picture alliance

Altos cargos de la UE viajan a Kiev en su primer día

Kiev necesita ayuda militar, no turistas ricos como los parlamentarios de la Unión Europea.

Sara Gómez, Suiza

Qué pena todo, estas personas deberían buscar la paz para toda esta gente que se está muriendo.

Carlos Hernández, México

Ucrania se debilita y Rusia seguirá invadiendo, seguramente seguiremos escuchando sobre muertes de los opositores de Putin.

Joel Apolinario, Ecuador

Como representantes de Europa espero que vayan en busca de la paz, porque los europeos no quieren esta guerra.

Juan David, México

Es bueno saber que Europa seguirá apoyando a Ucrania. Pero lo que tiene que hacer Rusia es dejar de meterse en los asuntos internos de otros países.

Lucía Sánchez, Estados Unidos

Lo que realmente quiere la OTAN es invadir Rusia y utiliza a Ucrania como excusa. La OTAN le está causando a Rusia un desgaste militar y moral para luego dar su golpe final. ¿La OTAN podrá garantizar que los países que no están involucrados no vayan a sufrir las consecuencias de esta guerra?

Jorge Cardona, Colombia

Imagen de un búnker en Alemania Imagen: Ina Fassbender/AFP

Alemania prepara una lista de búnkeres y refugios ante crecientes tensiones internacionales

Dejen de enviar armas a Ucrania y respeten la soberanía de Rusia, así evitarán enfrentamientos con armas de destrucción masiva. Todo el dinero que utilizan en armas y en el abastecimiento de estos búnkeres lo podrían designar a educación, salud o aumentar las jubilaciones.

César Morales, Colombia

¿No sería mejor que dejen de apoyar esta guerra?

César Ruíz, Alemania

¿Por qué Alemania no ayudó para que se cumpliera el acuerdo de Minsk? ¿Por qué se prestó a este juego de la OTAN? ¿Por qué Alemania no tiene una política exterior propia? Toda acción tiene una reacción. Ahora están analizando encerrarse bajo tierra por si pasa algo. ¿Acaso no era mejor evitar que suceda algo?

Humberto Ochoa, México

Lamentablemente esta guerra, como en todas las guerras, no va a terminar nada bien.

Alexander F., Costa Rica

El Gobierno alemán prácticamente le declaró la guerra a Rusia por estar enviando ayuda a Ucrania, y por seguir las ordenes de Estados Unidos. Ahora el pueblo alemán es el que lamentablemente sufre las consecuencias.

Carlos Méndez, Colombia

Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Imagen de archivo. Imagen: ZUMA Press Wire/IMAGO;TNS/ABACA/IMAGO

Trump dice que México accedió a frenar llegada de migrantes

Todo el mundo debe sentirse bienvenido, pero sin antecedentes y con una profesión o conocimiento en algún oficio. El problema es que, en los últimos años, entraron muchas personas que no aportaron nada a la sociedad, y vinieron a alterar el orden.

Rodolfo Gamarra, Perú

El miedo de los migrantes que viven en Estados Unidos es gracias al triunfo de Trump. Lamentablemente, muchos inmigrantes que obtuvieron la ciudadanía votaron por Trump.

Ezequiel Mazón, México

Esto es culpa de Obama, que prometió que iba a ayudar a los inmigrantes, en especial a los "Dreamers" y no lo hizo. ¿Por qué ahora quieren juzgar las políticas de Trump?

Abraham Juárez, México

Donald Trump es abiertamente racista y desprecia a los migrantes, no tuvo reparos en decir mentiras sobre los migrantes que viven en Estados Unidos.

Silvia Alcocer, Perú

México tiene varios programas sociales en Centroamérica para hacer que las condiciones de la población mejoren y se evite la migración. No hay que olvidar el embargo a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Realmente, quien es responsable de la emigración es Estados Unidos por los saqueos e injusticias que han cometido en los países latinos.

Alfredo Flores, México

Biden pide no dañar las relaciones de EE.UU. con México y Canadá

Es momento de no depender del comercio de un solo país. México tiene todas las oportunidades de salir beneficiado de todo esto.

Víctor Zavala, México

Si Estados Unidos le impone aranceles a México, México responderá igual, y ya es tiempo de que los BRICS sean aliados y no amenacen. El futuro no es el capitalismo ni el libre comercio.

Alejandro Aguilar, México

China pretende introducir productos por México y aprovechar los tratados comerciales entre México y Estados Unidos para evadir impuestos, aranceles y sanciones.

K. Hernández, México

¿Desea saber más sobre los temas que han generado estas opiniones? Use los enlaces a los títulos de los artículos que les hemos colocado arriba y compártalos con otros lectores. Su opinión nos interesa. ¡Escríbanos!

Si desea leer más opiniones sobre estos temas en Facebook, por favor, acceda a http://www.facebook.com/dw.espanol

Deutsche Welle no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios.

Deutsche Welle se reserva el derecho a modificar en parte o en su totalidad los mensajes enviados por los usuarios.