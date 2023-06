Imagen: DW

20 años de Euromaxx

Hace dos décadas, Euromaxx se emitió por primera vez en todo el mundo. Desde entonces se vieron 5688 episodios. Estos son nuestros mejores momentos de los últimos 20 años.

Imagen: DW

Cinco clásicos de la cocina europea

Europa tiene infinidad de platos. ¿Cuál es el secreto del éxito de sus clásicos más populares? Les mostramos cinco especialidades culinarias y sus secretos.

Imagen: DW

Cinco destinos turísticos de Europa que baten récords

¿Estuvieron alguna vez en la estación de tren más alta de Europa? ¿En el país con mayor consumo de cerveza? ¿O en el lugar donde se encuentra el reloj de cuco más grande del mundo? ¿No? No hay problema, se los mostramos.

Imagen: DW

Cinco casas europeas con efecto sorpresa

Este es nuestro "Top 5" de lo más destacado de la arquitectura en Europa: desde una casa suiza de cuento de hadas a un chalé con paredes móviles, pasando por el rascacielos de madera más alto del mundo, en Noruega.

Imagen: DW

Euromaxx con lo más actual

Seguimos siempre buscando las mejores historias de Europa. Nuestros reporteros los llevan hasta lugares impresionantes, explorando tradiciones y superando sus límites personales.

Imagen: DW

La escalera al cielo del Dachstein

La escalera tiene 40 metros y cuelga literalmente sobre el abismo. Quienes llegan a la cima son recompensados con una vista grandiosa. ¿Serán los nervios del reportero de Euromaxx Axel Primavesi aptos para esta aventura?

Horarios de emisión:



DW Español

VI, 23.05.2023 – 23:30 UTC

SA 24.05.2023 – 01:30 UTC

SA 24.05.2023 – 06:03 UTC

SA 24.05.2023 – 11:30 UTC

SA 24.05.2023 – 14:30 UTC

SA 24.05.2023 – 20:30 UTC

DO 25.05.2023 – 03:30 UTC

DO 2505.2023 – 08:30 UTC

DO 25.05.2023 – 16:30 UTC

LU 26.06.2023 - 07:30 UTC

LU 26.05.2023 – 12:03 UTC

MA 27.05.2023 – 15:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6