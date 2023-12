Eurodiputados y Argentina: en busca del acuerdo con Mercosur

"El acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur es muy importante para Argentina. Y quieren que se firme ya, en este momento histórico", dijo a DW Jordi Cañas, presidente de la Delegación para las Relaciones con los Países del Mercosur.

"En reuniones con la vicepresidenta, con representantes del Gobierno, políticos, empresarios, sindicatos y sociedad civil, hemos escuchado lo mismo: el acuerdo es muy importante. Ha sido muy interesante, en un contexto muy interesante también", comenta Jordi Cañas, eurodiputado por España, a su vuelta de la visita de cuatro días a Buenos Aires y Rosario.

Momento interesante

El momento es interesante: Javier Milei, el flamante presidente de Argentina, asumió el poder el diez de diciembre. Tres días antes, el siete de diciembre, para cuando se avizoraba el cierre del acuerdo entre la UE y el Mercosur, se anunció su postergación. Motivos para ello había de ambos lados del océano: las reticencias ya clásicas del lado europeo y un cambio de mando del lado del Mercosur.

Las alarmas se habían disparado hacía rato: el entonces candidato Javier Milei amenazaba con sacar a Argentina de Mercosur y el acuerdo comercial con la UE sería una unión aduanera de baja calidad, que perjudicaría a cada uno de sus miembros.

No obstante, al conocerse la victoria de Javier Milei, la diplomacia europea lo felicitó y subrayó el interés común en cerrar cuanto antes ese esperado acuerdo. Ahora, durante esta visita de la delegación de diplomacia parlamentaria, "conseguimos una respuesta muy clara por parte del Gobierno: están dispuestos a firmarlo y quieren hacerlo ya", apunta Jordi Cañas.

"No nos corresponde hacer tutelaje"

La visita de los eurodiputados coincidió con el anuncio del "Decreto de Necesidad y Urgencia", por parte del presidente argentino, que deroga de un plumazo 300 normas vigentes hasta ahora en el país. ¿Generó esto inquietud? "No, era su programa de gobierno y los argentinos han votado por ello", responde Cañas.

"Hemos insistido mucho en esta visita, en que no venimos a juzgar las acciones de un Gobierno escogido democráticamente, de forma clara y con la mayor ventaja de los últimos años. Muchas de ellas son ideológicas. Para Argentina, un país rico, hay indicadores que en algunos aspectos son terroríficos. Muchas de esas derogaciones afectan a normas que no existen en ningún país europeo, como son las leyes que castigan a las exportaciones y las importaciones, sigue el eurodiputado Cañas.

En su opinión, será el Constitucional argentino quien tenga que decidir si esos cambios se ajustan al Derecho. "No nos corresponde hacer tutelaje", subraya el eurodiputado liberal.

Voces mayoritarias, voces minoritarias

No obstante, en el mismo Parlamento Europeo, hay voces que desaconsejaban tanto seguir impulsando el acuerdo, como ser la primera visita política a un Gobierno que "niega que el cambio climático se deba a la acción humana y abolió el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, además de otros como el de Educación, Cultura, Desarrollo Social, o Mujeres, Géneros y Diversidad. También prometió eliminar la educación sexual integral y el aborto legal".

Así reza un comunicado de prensa firmado por eurodiputados de Los Verdes, la Izquierda y la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, recordando los valores comunes en los que se debe basar el cierre del acuerdo.

"Los acuerdos se cierran con países, no con Gobiernos. El acuerdo es con Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil”, recuerda el presidente de la Delegación. "Está bien que haya grupos minoritarios que estén en desacuerdo -con éste y con todos los acuerdos-, pero la mayoría del Parlamento Europeo está a favor de impulsarlo", añade.

El acuerdo no lo es todo

La intensa agenda de la visita de los parlamentarios europeos incluyó reuniones con ambientalistas, activistas por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI+, así como con organizaciones de derechos humanos, incluidas las Abuelas de la Plaza de Mayo y las Madres de la Plaza de Mayo, premio Sájarov de 1992.

"Nos encontramos con su extraordinario trabajo de décadas; siguen buscando desaparecidos y siguen comprometidas con la búsqueda de la verdad y la memoria", comenta a DW Jordi Cañas.

Cabe recordar que durante la campaña, el binomio presidencial relativizó los hechos de la dictadura. Al respecto, Cañas concluye: "Argentina lideró una respuesta cívica sin precedente al no permitir que se borrase la memoria, al no permitir el olvido de una situación histórica terrible. Estuvimos en el memorial que honra a los desaparecidos. Creemos que es una iniciativa que este Gobierno no debería poner en cuestión".

(rml)