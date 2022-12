Eurodiputada Eva Kaili declara ante un juez por trama de corrupción

El tribunal correccional de primera instancia de Bruselas decidirá este jueves (22.12.2022) si mantiene en prisión preventiva a la eurodiputada socialdemócrata Eva Kaili, destituida como vicepresidenta del Parlamento Europeo por su supuesta implicación con el escándalo de los presuntos sobornos que salpican a Catar y Marruecos.

La vista programada a las 9.00 hora local ante la Cámara del Consejo de Bruselas, en el Palacio de Justicia, tenía que haberse celebrado el pasado día 14, pero la audiencia se retrasó por una huelga de funcionarios en el centro penitenciario en el que se encuentra encerrada la política griega.

Ese día sí comparecieron otros tres imputados por presunta participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción en relación con un país árabe.

El juez decidió mantener en prisión preventiva a Pier Antonio Panzeri, exeurodiputado socialista y presunto cabecilla de la red de sobornos, y a Francesco Giorgi, asistente parlamentario en la Eurocámara y pareja sentimental de Kaili.

El magistrado dejó en libertad al "lobista" y secretario general de la ONG No Peace Without Justice (Sin paz no hay justicia), Niccolo Figa-Talamanca, pero se le obliga a llevar un brazalete electrónico, según un comunicado difundido por la Fiscalía belga.

Según las informaciones publicadas desde entonces por medios belgas e italianos como Le Soir y La Repubblica, Kaili habría confesado a la policía su implicación en la trama y reconoció que pidió ayuda a su padre, a quien la policía descubrió sacando dinero en bolsas de un hotel en Bruselas, para esconder dinero en efectivo que tenía en casa. (efe)