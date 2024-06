Eurocopa 2024: la eficiencia alemana expuesta como un mito

Se acerca la medianoche del jueves y decenas de miles de aficionados españoles e italianos desfilan lentamente por una pasarela hacia la estación de tranvía Arena AufSchalke. Los italianos parecen abatidos, después de haber pasado la noche viendo a su equipo ser inmovilizado y superado. Curiosamente, los españoles victoriosos también parecen miserables.

Debajo de ellos, aproximadamente cada cinco minutos, pasa un tranvía que carga pasajeros y se dirige a paso de tortuga hacia el centro de la ciudad. De vez en cuando, desde una sección a nivel del suelo de la estación tan alejada y tan mal señalizada que pocos se dan cuenta de que es una opción, un autobús estacionado da repentinas señales de vida, abre sus puertas con un bufido, se llena de fanáticos y se aleja ruidosamente para unirse a un atasco de tráfico cercano.

En estos intervalos irregulares y poco frecuentes, la multitud avanza unos metros antes de reanudar lo que parece una espera interminable. ¿Por qué hay tan pocos vehículos? ¿Por qué esto se está demorando tanto? ¿Por qué está sucediendo todo de nuevo?

Sensación general de desorden

Los primeros aficionados que se vieron sometidos a esta terrible experiencia fueron los que vieron el partido de Inglaterra contra Serbia el domingo pasado, el primero de los cuatro partidos de la Eurocopa que se celebraron en este campo. Muchos pasaron más de una hora apiñados en la pasarela que se acercaba a la estación. Cientos de personas optaron por caminar kilómetros de regreso al centro de la ciudad o a los pueblos vecinos, en lugar de afrontar la espera o la aglomeración. En la estación central de Gelsenkirchen aguardaban más problemas: el hacinamiento en los andenes y la falta de información por parte de los operadores se sumaban a la sensación general de desorden.

España ha ganado sus dos partidos de la Eurocopa 2024 hasta ahora. Imagen: JESPER ZERMAN/BILDBYRÅN/picture alliance

DW habló con los empleados de la empresa de transporte local Bogestra, que estaban orgullosos de los avances logrados desde el domingo. DW también habló con aficionados, que se quedaron estupefactos al escuchar que los organizadores consideraban que el resultado del jueves era una mejora.

"¿Mejoras de qué?", preguntó Finn, un joven escocés que acababa de regresar a la estación central de Gelsenkirchen a la 1:00 a.m., dos horas después del pitido final. "Ese puente peatonal era tan estrecho que estábamos apiñados como sardinas", dijo.

Tranvías adicionales: poco consuelo para los fanáticos frustrados

Un portavoz de la ciudad de Gelsenkirchen dijo a DW que para el partido entre Serbia e Inglaterra había en servicio el doble de tranvías que para un partido en casa del Schalke. Los aficionados ingleses y serbios que quedaron atrapados en el caos encontrarán poco consuelo con esta afirmación.

Dada la capacidad general limitada de la red de tranvías y la evidente dependencia del transporte público de los aficionados visitantes, el horario de las 21 horas ha resultado ser un momento problemático para los partidos en este estadio. En dos ocasiones, 50.000 aficionados que querían marcharse simultáneamente pusieron de relieve la incapacidad de la infraestructura para hacer frente a la situación, lo que provoca angustias o malestar a los aficionados cansados.

Podrían surgir dudas sobre la elección de Gelsenkirchen como ciudad anfitriona. Urbes como Núremberg, Bremen y Hannover tienen estadios grandes y modernos, pero fueron pasadas ​​por alto.

Pero los fanáticos también han enfrentado problemas en otros lugares. DW habló con los seguidores escoceses que desde su llegada a Alemania vivieron condiciones de viaje caóticas en Múnich, Colonia y otros lugares. Los retrasos inesperados e inexplicables de los trenes son la principal fuente de frustración.

"El ambiente ha sido fantástico, pero el sistema de transporte ha sido una pesadilla", dijo Davey, que asiste regularmente a los partidos de Escocia fuera de casa en toda Europa. "Todos los trenes parecen llegar tarde".

El mito de la eficiencia alemana

La reputación de eficiencia de Alemania se ha visto afectada la última semana. Los aficionados visitantes se han sentido frecuentemente decepcionados, mientras que medios de prensa extranjeros, incluido The New York Times, han llamado la atención sobre las deficiencias, desengañando a sus audiencias de estereotipos obsoletos sobre el país. Si no fuera por el fútbol y la atmósfera explosiva que la Eurocopa 2024 ha visto hasta ahora, las fallas en el transporte y la mala organización podrían haber afectado aún más la imagen del torneo.

Gelsenkirchen, sin embargo, aún no ha albergado un partido de verdad memorable. Pocas escenas de la laboriosa victoria de Inglaterra sobre Serbia ocuparán un lugar destacado en los momentos más celebrados del torneo, y el España-Italia no estuvo a la altura de su cartel. Portugal y Georgia tienen mucho trabajo por hacer si el Arena AufSchalke quiere albergar momentos destacados antes de que finalice la fase de grupos. Después de eso, sólo queda un partido de octavos de final. Esto bien podría ser un alivio tanto para los aficionados como para los organizadores.

En el corazón del valle del Ruhr, el fútbol no ha brillado, ni tampoco la organización. Los problemas han abundado en muchas ciudades de todo el país, pero en ningún lugar ha habido más caos que aquí. El mito de la eficiencia alemana está siendo enterrado y Gelsenkirchen es el cementerio. (rr/dzc)