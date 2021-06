Eurocopa 2020: Christian Eriksen "sufrió un paro cardíaco", confirma médico de Dinamarca

El futbolista danés Christian Eriksen sufrió un paro cardíaco contra Finlandia el sábado y "se nos había ido" antes de ser resucitado en el campo, según el médico del equipo de Dinamarca, Morten Boesen.

"Comenzamos la reanimación y logramos que volviera", dijo. "¿Qué tan cerca estuvimos de perderlo? No sé, pero lo recuperamos después de una desfibrilación, así que eso es bastante rápido. El tiempo desde que sucede el paro hasta que recibe ayuda es el factor más importante. Y eso fue un corto período de tiempo. Eso fue decisivo.

"Ahora están haciendo una serie de pruebas en el hospital que tal vez puedan dar algunas de las respuestas que él y yo estamos buscando. Pero él está despierto y está respondiendo preguntas con claridad. Su corazón está latiendo nuevamente. Las pruebas que se han hecho tan lejos se ve bien. No tenemos una explicación de por qué sucedió".

Eriksen, "conmovido" por los numerosos mensajes de apoyo recibidos desde su paro cardíaco en pleno partido de la Eurocopa el sábado, permanecerá en observación en el hospital al menos este lunes, indicó su agente a La Gazzetta dello Sport.

¿Qué pasó con Eriksen?

El mediocampista Eriksen, de 29 años, cayó de cara al césped a los 42 minutos del partido del Grupo B y permaneció inmóvil después de recibir un lanzamiento cerca de la bandera de esquina.

Los médicos fueron llamados inmediatamente a la cancha y realizaron resucitación cardiopulmonar mientras sus compañeros de equipo lo protegían de la vista en medio de escenas angustiosas. Luego, el jugador del Inter de Milán fue trasladado al hospital cercano de Rigshospitalet para recibir tratamiento.

Los organizadores de la Eurocopa 2020, la UEFA, inicialmente suspendieron el partido antes de reanudar el juego a las 20:30 hora local después de que Eriksen, en este punto estable en el hospital, había alentado a sus compañeros de equipo a seguir jugando a través de Facetime.

Dinamarca terminó perdiendo 1-0 contra Finlandia, pero la victoria finlandesa fue eclipsada por la calamidad que le sobrevino a Eriksen.

Críticas a la decisión de continuar

A pesar de la insistencia de Eriksen en que el partido continuara en su ausencia, y de la voluntad de sus compañeros para seguir el partido, la decisión de permitir que el juego continuara ha generado críticas.

"Respeto que nuestro equipo y también los finlandeses se las arreglaran para seguir jugando. Pero cuando sucede algo así, los jugadores están cargados de emociones y no tienen claridad para tomar decisiones importantes", dijo la leyenda danesa Michael Laudrup. "Creo que está mal tener que tomar una decisión tan pronto después de un suceso así".

El entrenador Hjulmand dijo que la UEFA "no presionó" a los jugadores para que continuaran, sin embargo, solo ofrecía dos opciones: jugar esa noche o jugar el domingo al mediodía. "No, no deberíamos haber jugado", añadió el domingo. "Intentaremos mañana establecer la normalidad tanto como sea posible".

"No creo que la decisión correcta fuera jugar el partido", coincidió el doctor del equipo Boesen. "Recibimos ayuda desde un punto de vista psicológico en el hotel anoche. Todos expresaron sus sentimientos y cómo vieron la situación, y todos se alegraron de que hiciéramos esto y lo discutimos".

El portero Kasper Schmeichel dijo a la BBC que las dos opciones de la UEFA eran "ridículas" y que "no podía entenderlas".

La UEFA se refirió al artículo 29 de sus propios estatutos que establece: "Si un partido no puede iniciarse o completarse, el partido completo o el tiempo restante debe jugarse al día siguiente". Los estatutos no se refieren a emergencias como la de Copenhague.

Críticas desde Alemania

En Alemania, mientras que el actual equipo y cuerpo técnico de Alemania transmitieron un mensaje de apoyo a Eriksen, los campeones alemanes de la Copa del Mundo 2014 Christoph Kramer y Per Mertesacker también criticaron la decisión de continuar.

"En mi opinión, el error es de la UEFA, que debia haber dicho: ya no jugaremos hoy. No sé cómo alguien puede tener otra opinión", dijo Kramer en su papel de experto en la emisora ​​pública ZDF. El propio Kramer sufrió una grave conmoción cerebral durante la final del Mundial de 2014 y tuvo que ser sustituido tras preguntarle al árbitro si realmente era la final del Mundial.

"La pregunta es: ¿alguno de ellos [los compañeros de Eriksen] puede pensar bien en un momento así? Yo digo: no. Hoy simplemente no se trataba de fútbol. Creo que hubiera sido mejor procesar las emociones, dormir por una noche" y luego siempre puedes jugar mañana ".

El domingo a la hora de comer, el defensa alemán Antonio Rüdiger añadió: "Yo personalmente no habría podido seguir jugando".

Mensajes de apoyo a Eriksen

En el último partido del sábado, el delantero belga Romelu Lukaku, compañero de Eriksen en el Inter de Milán, campeón italiano, celebró su primer gol contra Rusia en San Petersburgo gritando "¡Chris, mantente fuerte! ¡Te amo!".

"Nos gustaría agradecer a todos por los cordiales saludos a Christian Eriksen de parte de los fanáticos, las familias reales de Dinamarca e Inglaterra, asociaciones internacionales, clubes, etc.", continuó el comunicado de la DBU.

"Animamos a todos a que envíen sus saludos a la Federación Danesa, donde nos aseguraremos de que todos se transmitan a Christian y su familia".

Tim Meyer, médico del equipo de Alemania, consideró que lo sucedido a Erikse fue 'claramente un problema cardíaco. Según lo que vio y la información que recibió, Eriksen "claramente sufría de un problema cardíaco agudo, una interrupción del ritmo cardíaco que resulta en una escasez de el oxígeno llega al cerebro ", consideró el especialista.

Alemania, "bien preparada"

Meyer, quien ha trabajado con la selección alemana desde 2001, explicó los pasos que siguen los equipos de fútbol en tales casos.

"En primer lugar, examinamos a nuestros jugadores con regularidad en busca de problemas de salud subyacentes. La Federación Alemana de Fútbol (DFB) lo hace de manera exhaustiva y supongo que la federación danesa también. La federación italiana se considera particularmente avanzada en este sentido y sus recomendaciones se han implementado a nivel europeo.

"En segundo lugar, cuando ocurren tales casos, es vital que los involucrados sean capaces de tomar las medidas correctas. Siempre tenemos dos desfibriladores, en caso de que uno falle. La cadena de mando y la comunicación están claramente definidas y funcionan bien ".

Cuando se le preguntó si el problema sufrido por Eriksen conducirá a un replanteamiento de la estrategia de seguridad y salud para el equipo de Alemania, Meyer dijo: "No, personalmente no creo que la DFB deba tomar más medidas. Nunca podemos descartar completamente estos casos, pero estamos bien". preparado. De hecho, se podría decir que hacemos demasiado. Consideramos las recomendaciones oficiales como requisitos básicos, y hacemos aún más ".

Y preguntado si considera médicamente concebible que Eriksen estuviera en un estado de ánimo claro para comunicar su deseo de que sus compañeros sigan jugando, respondió: "Sí, eso es concebible".

Finalmente, Meyer declaró: "Esto no tiene nada que ver con la pandemia ni con las vacunas contra el coronavirus".

mf / mm (SID, dpa)