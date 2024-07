Euro 2024: ¿avanza Alemania hacia la final en Berlín?

Joshua Kimmich y David Raum aman la naturaleza y tienen debilidad por la fotosíntesis. Esto resulta patente si se siguen las redes sociales de la Federación Alemana de Fútbol, DFB. Los dos jugadores muestran con dedicación lo aprendido en las clases de botánica. Con una pala, un saco de tierra y un gran cubo de agua, parten del campo base de la DFB en Herzogenaurach para plantar árboles.

Cavan, plantan y riegan y, después de unos minutos, el asunto está resuelto. "Le damos a la gente la oportunidad de echar un vistazo al campamento y ver cómo somos en privado", explica Raum en conferencia de prensa. "Es una forma divertida de hacer partícipe a la gente de la diversión que tenemos todos los días".

En los comentarios, siempre se puede leer que parece una excursión escolar, afirma el defensa. "Lo estamos pasando muy bien y ganar los partidos nos hace divertirnos aún más". Escenas como estas demuestran el buen ambiente que reina en la selección durante esta Eurocopa 2024.

Selección alemana: "Nos vemos preparados"

Las actuaciones hasta ahora, jugando en casa, han llevado al equipo a alcanzar los cuartos de final, por primera vez desde la Eurocopa de 2016. Y, en este momento, el equipo de la DFB logra crear una mezcla de relajación y tensión, dentro y fuera del campo. Para Toni Kroos, esto se debe a algunos momentos especiales que ha vivido el equipo del seleccionador nacional Julian Nagelsmann en los últimos meses.

"Tuvimos situaciones difíciles", explica el centrocampista. "La victoria contra Holanda en marzo supuso mucho. Algo así te ayuda a superar las fases difíciles, a mantener la calma y a creer en ti mismo". El empate en el último momento contra Suiza también influyó positivamente en la autoestima del equipo. "Se ve que salimos de las dificultades y logramos éxitos. Eso es importante para un equipo. Es importante para los partidos que ojalá todavía estén por llegar", añade en referencia a una hipotética final. "Nos vemos preparados".

"Mantener a raya" a Lamine Yamal

En los cuartos de final del Campeonato de Europa, el equipo de la DFB espera al rival más duro. España es actualmente el mejor equipo del torneo y es el único que ha ganado los cuatro partidos que ya disputó.

"España siempre intenta presionar muy arriba, jugar y colgar balones altos. Esta es una cualidad que han adquirido, ya no es sólo tiki-taka", explica el seleccionador nacional Nagelsmann. "Contra España, puedes clasificarte, pero también puedes quedar eliminado. A menudo es un partido igualado. Después del partido lo evaluaré. Haremos todo lo posible para pasar".

El español Lamine Yamal es a sus 16 años el jugador más joven en debutar en una Eurocopa. Imagen: Fabian Bimmer/REUTERS

En particular, los jóvenes jugadores Lamine Yamal y Nico Williams, apodados por la prensa como "niños prodigio", podrían plantear grandes problemas a la defensa alemana. "Hay dos jugadores de primer nivel, pero no sólo dos", afirma Raum. "Todo el equipo español es brutal", resume.

Yamal, que con sólo 16 años es el más joven en la historia del campeonato y juega en el FC Barcelona de la liga española, impresionó especialmente a la selección nacional alemana. "Es impresionante la regularidad con la que juega en el Barcelona. Se puede decir con razón que es el mejor hombre del Barça", elogia Kroos: "Intentaremos mantenerlo a raya todo lo posible".

Nagelsmann ve la corta edad de Yamal como una ventaja para su equipo: "No tiene mucha experiencia cuando las cosas no funcionan o cuando el rival se pone un poco más duro".

Toni Kroos quiere ser campeón de Europa

Para Kroos, el partido contra España podría ser el último. El jugador de 34 años anunció que pondrá fin a su carrera tras la Eurocopa y se retirará del fútbol. En el Real Madrid, Kroos encontró el final perfecto y se despidió conquistando su sexta Liga de Campeones. Le encantaría dejar la DFB con un éxito similar. "A nivel de selecciones, es el segundo título más importante que se puede ganar", afirma.

Kroos regresó a la selección alemana en febrero, tras despedirse de ella en 2021. "Si no hubiera visto la oportunidad de conseguirlo, no lo habría hecho… Pero no se puede planificar un título. Funcionó bien con el Real Madrid. Estoy intentando hacer lo mismo aquí, sin sentirme devastado si no sale bien. El objetivo cuando volví era ser campeón de Europa con Alemania".

Kimmich: "La ventaja de jugar en casa está ahí"

Si Kroos y sus compañeros se salen con la suya, la "excursión escolar" por Alemania podría continuar unos días más y, finalmente, llevarlos a la final en Berlín. Pero, independientemente de cómo avance el torneo, la selección nacional ya ha conseguido una cosa: la euforia que rodea a la DFB vuelve, después de muchos años decepcionantes y puede ser un factor decisivo contra España.

"La ventaja de jugar en casa está ahí", afirma Kimmich. "Al final, somos nosotros los responsables de llevar a los aficionados al campo. La cabeza, sin duda, también será crucial".

(lgc/)