Euro 2020: Alemania e Inglaterra chocan de nuevo en una rivalidad histórica

El fútbol inglés tiene un complejo cuando se trata de Alemania, en gran parte como resultado de los sucesivos traumas sufridos a pies de los alemanes: dos veces en semifinales y dos derrotas en penales.

De hecho, desde que derrotó a Alemania Occidental 4-1 en la final de la Copa del Mundo de 1966, Inglaterra ha perdido todas las eliminatorias entre las dos naciones; más recientemente, el equipo joven de Joachim Löw venció a Inglaterra 4-1 en la Copa del Mundo de 2010.

Para los aficionados al fútbol inglés, no hay rival más grande que Alemania. ¿Pero el sentimiento es mutuo? DW preguntó a tres destacados periodistas del fútbol alemán qué piensan de la "rivalidad" con Inglaterra.

DW: Con sus cuatro estrellas de campeones mundiales, ¿los alemanes toman en serio a Inglaterra?

Christoph Biermann (editor del magacín 11 Freunde): Alemania tiende a rivalizar con equipos que están en la misma categoría: España, Italia, Holanda, Francia ... pero no hemos perdido un partido decisivo contra Inglaterra desde 1966. OK, tuvimos la derrota 5-1 en Múnich en 2001, pero al final no significó nada. Además, existen rivalidades que son un poco más emocionales con nuestros vecinos de los Países Bajos y Austria.

Por otro lado, hay algunas historias geniales que involucran a Inglaterra y que se han ido acumulando a lo largo de los años, comenzando con el gol de Geoff Hurst en 1966 (que no cruzó la línea) y luego lo contrario sucedió en 2010 (cuando el disparo de Frank Lampard lo hizo, pero el gol no contó).

Alemania no ha sufrido el mismo trauma contra Inglaterra, aunque eso podría cambiar el martes ...

Hendrik Buchheister (Der Spiegel): Es una rivalidad que se define por los juegos históricos: 1966 obviamente, pero fue seguida de cerca por 1970 [triunfo de Alemania por 3-2 en los cuartos de final] y luego los penales en 1990 [semifinal de la Copa del Mundo] y 1996 [Euro semifinal].

Y, por supuesto, Lampard en 2010. Todos fueron partidos particularmente dramáticos, y trágicos, desde el punto de vista de Inglaterra.

Stephan Uersfeld (NTV): Hay partidos icónicos, pero realmente no creo que sea una rivalidad. Los mayores rivales de Alemania son los Países Bajos, nuestros vecinos contra los que hemos tenido algunos partidos históricos, especialmente 1974 [el triunfo de Alemania por 2-1 en la final de la Copa del Mundo] y 1988 [el triunfo de Holanda por 2-1 contra Alemania en la semifinal del Campeonato de Europa].

Muchos consideran que la mayor rivalidad de Alemania es con sus vecinos de los Países Bajos

DW: Incluso si Inglaterra no fuese considerada gran rival futbolístico, los juegos en Wembley parecen tener un cierto carácter mítico para los fanáticos alemanes.

Biermann: Absolutamente, Wembley es un lugar mítico. Solo hay un puñado de estadios nacionales emblemáticos en el mundo: el Maracaná en Río de Janeiro, por ejemplo, o quizás el Hampden Park en Glasgow. Creo que se puede ver por las reacciones de los jugadores alemanes después del partido de Hungría.

Buchheister: Para muchos aficionados alemanes, Wembley es comparable con el Camp Nou, el Bernabéu o Anfield: puro romanticismo en el fútbol. La final de la Liga de Campeones de 2013 en Wembley [en la que el Bayern de Múnich venció al Borussia Dortmund 2-1] permitió que el fútbol alemán se presentara en el escenario más grande del fútbol y provocó que más aficionados ingleses se interesaran por el fútbol alemán.

Uersfeld: Y, por supuesto, fue un alemán, Dietmar Hamann, quien marcó el último gol de la historia en el viejo Wembley. Pero siempre que la gente piensa en Alemania contra Inglaterra, todavía piensa en 1966 y "das Wembley-Tor" ...

DW: "El Gol de Wembley", o el segundo de Geoff Hurst, el tercero de Inglaterra, que en realidad no cruzó la línea. ¡No había VAR en ese entonces! El último encuentro del torneo de Alemania con Inglaterra en Wembley fue en la semifinal de la Eurocopa de 1996. ¿Qué tan importante fue en la historia del fútbol alemán?

Biermann: El mayor recuerdo de la Eurocopa 96 no es la tanda de penaltis contra Inglaterra, sino el gol de oro de Oliver Bierhoff en la final. Inglaterra fue solo un juego en el camino hacia el título. Por supuesto, fue especial porque fue contra los anfitriones y fue a los penales y obviamente fue traumático para Inglaterra, pero no fue el clímax para Alemania.

Lo mismo se aplica a [la semifinal de] Italia '90. En Alemania, solemos recordar a Frank Rijkaard escupiendo a Rudi Völler, o Lothar Matthäus anotando dos goles contra Yugoslavia, o a Guido Buchwald marcando a Diego Maradona en la final. Inglaterra está un poco más abajo en la lista.

Buchheister: Creo que el triunfo de la Euro '96 permanece en la memoria porque encarna la unión, el espíritu de equipo, estos rasgos clásicos alemanes. Alemania no era el mejor equipo, pero ganó en Wembley, en la casa del fútbol, ​​después de haber eliminado a Inglaterra.

Hinchas ingleses en el Estadio Olímpico de Berlín, en 2016

DW: En Inglaterra, la Eurocopa '96 se asocia principalmente con el penalti fallado por Gareth Southgate, y ahora es el entrenador en jefe. ¿Qué se piensa de Southgate en Alemania?

Buchheister: Southgate es un entrenador para el que la solidez y la seguridad son importantes, no se arriesga. Para él, no se trata necesariamente de entretener a los aficionados, sino de progresar en el torneo, siguiendo el ejemplo de Francia, Portugal o incluso Alemania.

Pero eso no es fácil cuando tienes un equipo con tanto talento de ataque: [Marcus] Rashford, [Harry] Kane, [Raheem] Sterling, [Jadon] Sancho, [Phil] Foden, [Jack] Grealish, [Bukayo] Saka ... los fanáticos quieren que todos jueguen, pero ese, simple y sencillamente, no es el fútbol de Southgate.