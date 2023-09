La traducción literal de "etwas durch die Blume sagen” es: "decir algo a través de la flor”. A pesar de que las flores no puedan hablar, uno puede decir con ellas algunas cosas de manera indirecta. Por ejemplo: las rosas rojas simbolizan amor apasionado, y si alguien recibe una rosa, se siente amado. El admirador o la admiradora expresan su amor con esa rosa. No obstante, también se puede expresar algo negativo "a través de la flor”, es decir, soltando una indirecta. En vez de decir: "No me gustó lo que cocinaste hoy”, uno podría decir: "Me gustó más como cocinaste la carne que los vegetales”. De esa manera, la persona que cocinó no se ofendería tanto.