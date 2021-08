Estudio revela la impresionante capacidad de las sepias para recordar a pesar de su vejez

La sepia es un animal marino que no solo resulta ser sorprendente por sus habilidades de camuflaje, sino que también por su capacidad para recordar. Un reciente estudio internacional publicado por la revista científica Proceedings of the Royal Society B ha llegado a la conclusión de que estos moluscos cefalópodos no sufren un deterioro de la memoria con el tiempo.

De hecho, el descubrimiento posiciona a la sepia como la única especie descubierta hasta ahora que ha desarrollado la habilidad de recordar con tanta claridad diversos acontecimientos a pesar de su vejez: "Las sepias pueden recordar lo que comieron, dónde y cuándo, y lo utilizan para guiar sus decisiones de alimentación en el futuro", afirmó Alexandra Schnell, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

"Lo sorprendente es que no pierden esta facultad con la edad, a pesar de mostrar otros signos de envejecimiento, como la pérdida de la función muscular y del apetito", agregó la experta.

El desarrollo del experimento

El equipo de investigación analizó el comportamiento de 24 sepias comunes (Sepia officinalis), las cuales fueron expuestas a un entrenamiento en el que aprendieron a recordar cuándo y dónde podían elegir entre dos alimentos: los camarones (preferido por las sepias) y los langostinos.

Los moluscos fueron divididos de acuerdo a su edad, con un grupo que tenía 12 meses -terminando la adolescencia- y otro grupo con entre 22 y 24 meses de vida, lo que equivale a 80 o 90 años humanos. Los expertos hallaron que, sin importar la edad, las sepias sabían dónde y cuándo ir a buscar su presa, la cual estaba marcada por una bandera que se iba cambiando de posición cada día.

¿Qué papel juega el apareamiento de animal?

Los investigadores creen que su capacidad para recordar con tanto detalle sus experiencias podría estar relacionado con su comportamiento de apareamiento, debido a que las sepias no buscan parejas hasta el final de sus vidas.

"Las sepias viejas eran tan buenas como las más jóvenes en la tarea de memoria; de hecho, muchas de las más viejas lo hicieron mejor en la fase de prueba", explicó Schnell.

"Creemos que esta capacidad podría ayudar a las sepias en la naturaleza a recordar con quién se han apareado, para no volver a la misma pareja", agregó la investigadora.

