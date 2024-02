Madres delfines utilizan lenguaje “infantil” con sus crías

De acuerdo con un estudio, los delfines nariz de botella hembras cambian de tono cuando se comunican con sus crías. Los investigadores grabaron los silbidos distintivos (silbido firma) de 19 madres delfines en Florida cuando eran acompañadas por sus crías y cuando nadaban solas o con otros adultos.

El silbido firma de un delfín es una señal única e importante, equivalente a pronunciar su nombre.

"Ellos utilizan esos silbidos para informar de su paradero unos a otros. Periódicamente dicen: 'aquí estoy, aquí estoy”, señaló la coautora del estudio Laela Sayigh, bióloga marina de la Institución Oceanográfica Woods Hole en Massachusetts.

Cuando dirigen la señal a sus crías, el tono del silbido de la madre es más agudo y el rango de tonos es mayor de lo habitual, según el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Esto se verificó con todas las mamás en el estudio, las 19 de ellas”, indicó el biólogo Peter Tyack, coautor del estudio y de la Universidad de St. Andrews, en Escocia.

Una ardua tarea

La obtención de estos datos no fue fácil. Durante más de tres décadas, los científicos colocaron micrófonos especiales en múltiples ocasiones a las mismas madres delfines silvestres en la bahía de Sarasota, en Florida, para grabar sus silbidos distintivos. Esto abarcó los años en que tenían a sus crías y cuando no las tenían, ya que los delfines jóvenes permanecen con sus madres un promedio de tres años en Sarasota; a veces más tiempo. Los padres no tienen un papel prolongado en la crianza.

"Esta es información sin precedentes y absolutamente fantástica”, dijo Mauricio Cantor, biólogo marino de la Universidad Estatal de Oregon que no participó en el estudio. "Este estudio es resultado de un gran esfuerzo de investigación”.

Un delfín junto a su cría Imagen: CFOTO/NurPhoto/IMAGO

No se sabe con certeza por qué las personas, los delfines y otras criaturas utilizan lenguaje distinto al hablar con bebés, pero los científicos creen que quizá ayuda al bebé a aprender a emitir nuevos sonidos. Una investigación que se remonta a la década de 1980 deja entrever que los bebés humanos quizá prestan más atención a una voz con mayor rango de tonos. Los macacos Rhesus hembra alteran sus llamados presumiblemente para tener y mantener la atención de sus crías. Y los pinzones mandarines elevan tono y alentan el ritmo de sus cantos cuando se dirigen a sus polluelos, lo que tal vez facilita que las aves aprendan a cantar.

En el estudio de los delfines, los investigadores se centraron únicamente en su silbido distintivo, así que no saben si los delfines también utilizan habla infantil para otros intercambios o si así se ayuda a las crías a que aprendan a "hablar”, como parece suceder con los humanos.

"Tendría sentido que hubiera adaptaciones similares en los delfines nariz de botella, una especie longeva y altamente acústica”, cuyas crías deben aprender a emitir muchos sonidos para comunicarse, dijo Frants Jensen, ecólogo conductual de la Universidad Aarhus de Dinamarca y coautor del estudio.

Otra posible razón para utilizar tonos específicos es llamar la atención del menor.

"Es muy importante para una cría saber: ‘ah, mi mamá me está hablando ahora', en comparación con sólo anunciar su presencia a alguien más”, indicó Janet Mann, bióloga marina en la Universidad de Georgetown, que no participó en el estudio.

