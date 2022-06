Estudio de fármaco contra el cáncer rectal concluye con la remisión de todos los pacientes

Un pequeño ensayo clínico realizado en EE. UU. con 18 personas que tenían cáncer rectal concluyó con la remisión exitosa de cada uno de los pacientes, lo que parece ser un avance muy prometedor en la lucha contra esta enfermedad, según un estudio publicado el domingo (05.06.2022) por la revista New England Journal of Medicine.

Los investigadores trataron a los pacientes oncológicos con el fármaco de inmunoterapia dostarlimab, vendido bajo la marca Jamperli, que es normalmente utilizado para tratar el cáncer de endometrio, pero que nunca antes se había estudiado en pacientes con cáncer rectal.

Según explicaron los especialistas, este fármaco, que costó unos 11.000 dólares por dosis, deja al descubierto las células cancerígenas en el cuerpo, permitiéndole al sistema inmunitario identificarlas y eliminarlas.

Todos recuperados, la "primera vez en la historia del cáncer"

El fármaco fue administrado cada tres semanas y durante seis meses, tiempo en el que se hizo un seguimiento con exámenes de endoscopías, tomografías, resonancias magnéticas y otros análisis. La desaparición de la enfermedad fue comprobada en cada uno de los pacientes oncológicos.

"Creo que es la primera vez que esto ocurre en la historia del cáncer", dijo al New York Times Luis A. Diaz Jr., médico del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering y principal autor del artículo.

Se evitaron un proceso duro

Los pacientes, que describieron esta investigación como un "milagro", no tenían grandes expectativas. Muchos de ellos esperaban continuar con el proceso tradicional para tratar el cáncer rectal, es decir, quimio y radioterapia e intervenciones quirúrgicas para extirpar tumores.

"El tratamiento estándar para el cáncer rectal con cirugía, radiación y quimioterapia puede ser especialmente duro para las personas debido a la localización del tumor", afirmó la coautora del estudio Andrea Cercek.

"Pueden sufrir disfunciones intestinales y vesicales que alteran la vida, incontinencia, infertilidad, disfunciones sexuales y mucho más", agregó.

Inesperadamente y, por ahora, ninguno de estos pacientes tendrá que someterse a alguna de estas intervenciones quirúrgicas. Asimismo, nadie tuvo grandes complicaciones y reacciones adversas al fármaco, que suele producir efectos secundarios en 1 de cada 5 pacientes.

Faltan más ensayos y seguimientos

Sin embargo, esto no significa que los pacientes estén totalmente recuperados o que el cáncer no pueda regresar. Hanna K. Sanoff, oncóloga de la Universidad de Carolina del Norte y que no participó en el estudio, celebró el resultado, pero llama a la mesura: el fármaco no puede ser visto simplemente como un sustituto para controlar al cáncer a largo plazo y se deben hacer más estudios para verificar su eficacia segura.

"Se sabe muy poco sobre la duración de tiempo necesario para averiguar si una respuesta clínica completa al dostarlimab equivale a una cura. Tampoco se sabe si los resultados de este pequeño estudio serán generalizables a una población más amplia de pacientes con cáncer rectal", dijo Sanoff.

Los científicos deberán continuar haciendo más ensayos para corroborar la efectividad del dostarlimab. De todos modos, el tratamiento con este fármaco podría traer un futuro prometedor para quienes sufren de cáncer rectal, pero también para quienes tienen cáncer de estómago, próstata o páncreas.

Editado por José Ignacio Urrejola