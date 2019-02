Estudio: Alemania se benefició con la introducción del euro

Alemania se benefició especialmente con la introducción del euro entre los estados de la eurozona, según se desprende de un estudio del Centro para la Política Europea presentado en Berlín.

Los autores utilizaron una metodología específica para calcular cuánto habría sido el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de cada país si no se hubiera introducido el euro. No obstante, solo fueron analizados 8 de los 19 estados de la eurozona.

Los investigadores creen que en Alemania, desde 1999, el "efecto riqueza" que produjo la introducción del euro asciende a casi 1,9 billones de euros (2,15 billones de dólares).

Esto se debe principalmente al hecho de que a raíz de la crisis del euro a partir de 2011, muchos inversores consideraron a Alemania como un "refugio seguro". Además, sin el euro, Alemania habría tenido que revalorizar su moneda, lo que habría tenido un gran peso en las exportaciones.

El hecho de que países como Italia y Francia ya no tengan la posibilidad de una devaluación de la moneda se considera el principal motivo de las "pérdidas de bienestar", además de la falta de reformas estructurales.

En el caso de Italia, los autores del estudio calculan estas pérdidas en un total de 4,3 billones de euros, mientras que en Francia suponen 3,6 billones.

El euro se introdujo en 1999 como valor contable y a partir de 2002 como moneda de curso legal.

