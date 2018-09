Estudian denuncia por receta homeopática a menor en Madrid

Así se combaten los resfríos en Alemania

Tengamos fiebre

¿Y qué tal si engañamos al virus? ¿Podría una sesión de sauna o baño caliente crear una "falsa fiebre" y eliminar el virus de la gripe, por ejemplo? "No", dice el virólogo Adams. "La fiebre no destruye a los virus". Los saunas no son capaces de elevar la temperatura del cuerpo lo suficiente como para acabar con el rinovirus o la influenza.