Estrellas y política en el foco de la Berlinale 2024

La alfombra roja vuelve a desplegarse en la capital alemana para recibir a grandes estrellas y cineastas del mundo, en la 74° edición de la Berlinale.

El telón se abre con una premiere mundial: "Small Things Like These", una producción irlandesa-belga, dirigida por Tim Mielants, con Cillian Murphy, Eileen Walsh, Michelle Fairley y Emily Watson. La cinta trata de las "Lavanderías de las Magdalenas" de Irlanda, asilos regenteados por la Iglesia católica, donde las "jóvenes caídas" eran forzadas a trabajar en condiciones similares a la esclavitud.

Este drama es una de las 20 películas que compiten este año por los Osos de oro y plata de la Berlinale. El jurado lo preside la actriz keniano-mexicana Lupita Nyong'o, ganadora de un Óscar. Entre sus integrantes se cuenta también el director español Albert Serra.

La presidenta del jurado, Lupita Nyong'o. Imagen: Chris Pizzello/Invision/AP/picture alliance

Exhortación al diálogo

Cientos de películas serán exhibidas a lo largo de los 10 días del certamen, uno de los principales festivales europeos de cine, junto a los de Cannes y Venecia. El de Berlín es considerado el más político de ellos. Su directora ejecutiva, Mariette Rissenbeek, y el director artístico, Carlo Chatrian, anunciaron que dejarán sus cargos tras esta edición. Manifestaron la preocupación de que "el antisemitismo, los resentimientos contra musulmanes y los discursos de odio se propaguen en Alemania y el mundo”. La intención es posibilitar un "diálogo abierto” sobre la guerra entre Israel y Hamás.

Una plataforma para ese diálogo es la que ofrece el proyecto Tiny House, un espacio de encuentro habilitado del 17 al 19 de febrero en el emplazamiento principal de la Berlinale. Fue concebido por por la palestino-alemana Jouanna Hassoun y el israelo-germano Shai Hoffmann, que trabajan justos desde hace años, para arrojar luces sobre el conflicto del Cercano Oriente. Durante el festival se llevará también a cabo, por ejemplo, un debate sobre "hacer cine en tiempos de conflicto”.

Festival de estrellas

Naturalmente, el glamur también es parte importante en un festival de cine. Y las estrellas no pueden faltar en Berlín. El legendario Martin Scorsese será galardonado el 20 de febrero con el Oso de Oro honorífico. Además, la producción de Netflix "Spaceman" celebrará su premiere, y tanto Adam Sandler como Carey Mulligan estarán presentes.

Martin Scorsese recibirá un Oso de Honor. Imagen: Getty Images/AFP/F. Dufour

Los fanáticos del cine verán a Sebastian Stan en la película "A Different Man". Y, en la sección Berlinale Special estarán, entre otros, Riley Keough y Jesse Eisenberg, en "Sasquatch Sunset”, una película muy particular sobre una familia de Pies Grandes (Bigfoot). Otras estrellas esperadas en la alfombra roja de Berlín son Kristen Stewart ("Love Lies Bleeding"), Lena Dunham ("Tesoro") y Amanda Seyfried ("Siete velos").

Más diversidad en la competencia

En la competencia propiamente dicha estarán representados 30 países, ya que muchas de las obras seleccionadas son coproducciones.

El continente africano, ausente el año pasado, se presenta esta vez con tres cintas. "Black Tea", del director maliense Abderrahmane Sissako, relata la historia de una joven de Costa de Marfil que emigra a Asia y se enamora de un hombre chino de edad.

La cineasta Meryam Joobeur, nacida en Túnez, debuta en el séptimo arte con "Who Do I Belong To", el retrato de una madre que se ve superada por el regreso de su hijo, un militante de la organización "Estado Islámico” (IE). Y la galo-senegalesa Mati Diop toma parte en la competencia con el documental "Dahomey", que trata de la devolución de tesoros a Benín.

El hipopótamo de Pablo Escobar

Entre los aspectos a destacar se cuenta también la primera película nepalesa que compite en la historia de la Berlinale: "Shambhala", de Min Bahadur Bham. También participa en el certamen el cineasta sudcoreano Hong Sang-soo, que ya había ganado tres veces el Oso de Plata en ocasiones anteriores. Ahora trae "A Traveler's Needs", con Isabelle Huppert en el rol protagónico.

En la competencia está también el dúo iraní conformado por Maryam Moghadam y Behtash Sanaeeha, con su obra "My Favorite Cake". El régimen de Irán les impidió acudir a Berlín y corren peligro de enfrentar un proceso, según una declaración de los organizadores del festival.

Por su parte, la película "Pepe", de Nelson Carlo de los Santos Arias, fue calificada por Carlo Chatrian como la cinta más "inclasificable” de las seleccionadas. Trata del espíritu de un hipopótamo llevado a Colombia para el zoológico privado del narcotraficante Pablo Escobar. La otra película latinoamericana en competencia es la mexicana "La Cocina", de Alonso Ruizpalacios.

Gael García Bernal, en una escena de la película italiana en competencia "Another End". Imagen: Indigo Film

Competidores europeos

También Alemania, Francia e Italia compiten en Berlín. El director alemán presenta "Von Hilde, mit Liebe" (De Hilde, con amor), basado en la historia real de un grupo de resistencia contra los nazis.

Los cineastas franceses Bruno Dumont y Olivier Assayas aspiran también a uno Oso, al igual que la ganadora de la Cámara de Oro de Cannes, Claire Burger.

La gala final, con la entrega de los galardones, tendrá lugar el 24 de febrero.

