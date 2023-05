Estos son los países europeos con más derechos LGBTQ

"En este lugar se trata de manera muy cordial a las personas LGBTQ", dice Catherine Camilleri sobre Malta, una isla con 520.000 habitantes. El acrónimo LGBTQ significa personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer. "Estamos contentos de tener un Gobierno que nos apoya. Por supuesto, siempre hay algún tipo de discriminación. Eso es lo que significa ser una persona LGBTQ, pero en Malta las ventajas superan con creces las desventajas", afirma. Camilleri es voluntaria de un grupo LGBTQ en la isla rural vecina de Gozo.

Desde 2009, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por sus siglas en inglés) de Europa publica un mapa arcoíris, basado en 74 criterios para evaluar la aceptación legal y social de las personas LGBTQ.

Malta: prohibida la terapia de reconversion sexual

Malta está a la cabeza de la tabla y cumple con el 89 por ciento de los criterios requeridos. "La comunidad LGBTQ realmente ha florecido en los últimos cinco o seis años. El país fue el primero en Europa en prohibir la terapia de deshomosexualización", dice Camilleri.

El mapa muestra que existe una brecha de derechos entre el este y el oeste europeo en cuanto a matrimonio igualitario, adopción para parejas homosexuales, el reconocimiento de género o las medidas contra los delitos de odio. Según la ILGA, Polonia, gobernada por conservadores nacionales, se encuentra al final de la lista en la Unión Europea, con el 15 por ciento.

Polonia: odio contra la comunidad LGBTQ

Julia Kata, psicóloga que colabora en la organización Trans-Fuzja para personas transgénero en Varsovia, lamenta que casi no exista protección legal para las personas LGBTQ en el país: "No tenemos leyes contra el discurso de odio. Tenemos penas por delitos de odio en el código (penal), pero no incluyen ataques basados en la orientación sexual, el género o la identidad. Se considera un delito normal", lamenta. A diferencia de Malta, la discriminación en Polonia proviene del partido gobernante PiS y de los medios que lo apoyan, critica Julia Kata.

La situación ha empeorado desde 2015, desde que gobierna el partido conservador PiS. "El odio está en todas partes", opina Kata. Para ella, sería urgente introducir el matrimonio para parejas del mismo sexo en Polonia. Es absurdo que los niños, que quieran someterse a un cambio de sexo y de nombre, tengan que demandar a sus propios padres en los tribunales.

Más derechos trans en Europa

En general, ILGA ve tendencias positivas en Europa. "Si bien estamos viendo ataques dirigidos a la comunidad trans, también observamos países donde los gobiernos están comenzando a reformar las leyes transgénero, como ahora en Alemania. Los políticos muestran más comprensión y están más decididos a llevar adelante los procesos de reforma", dice Katrin Hugendubel, funcionaria de ILGA, a DW.

España, por ejemplo, ha mejorado mucho en la evaluación de ILGA, porque tiene ahora una ley integral de identidad de género basada en la autodeterminación. Por ejemplo, está prohibida la discriminación basada en la orientación o identidad sexual. Moldavia y Croacia también han mejorado en la clasificación de ILGA en comparación con 2022.

En Malta, Camilleri cree que no todo es oro lo que reluce, y considera que es necesaria una mejor colaboración entre las ONG, así como más apoyo económico por parte del Estado y un diálogo más sólido con la Igleisa Católica.

Alemania, con el 55 por ciento, está justo en la mitad de la tabla. Eso podría cambiar en cuanto la coalición de gobierno, formada por los socialdemócratas del SPD, Los Verdes y el partido liberal FDP logre que se apruebe su ley de identidad de género en el Bundestag.

