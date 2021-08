Estonia: único presidenciable no logra apoyo del parlamento

El Riigikogu (parlamento estonio) no respaldó este lunes (30.08.2021) a Alar Karis, el único candidato a la presidencia del país. Este académico de 63 años, presidente del Museo Nacional Estonio, obtuvo solo 63 votos de la cámara de 101 miembros, cuando precisaba 68 para alcanzar la jefatura del país, un puesto eminentemente protocolario, en este país báltico miembro de la Unión Europea y la OTAN.

Según medios locales, solamente 80 parlamentarios acudieron a la votación y 79 de ellos optaron por el voto secreto. El fracaso de su candidatura abre la posibilidad de que se presenten nuevos candidatos antes de las votaciones que pueden celebrarse este martes.

En el caso en que ninguna de las candidaturas propuestas prospere, un colegio electoral compuesto por todos los miembros del Riigikogu y representantes de los gobiernos locales se reunirían en septiembre para elegir al nuevo presidente por mayoría simple.

Estonia busca un nuevo jefe de Estado porque el mandato de cinco años de su actual presidenta, Kersti Kaljulaid, concluye en octubre. Kaljulaid, la primera mujer en ocupar este cargo en el país, no opta a un segundo mandato porque no ha sido nominada. No obstante, su nombre podría volver a barajarse tras el fracaso de la candidatura de Karis. (EFE)