Estas son las películas a tener en cuenta en 2023

Durante la mayor parte de los dos años en los que la pandemia de coronavirus cerraba los cines en todo el mundo, los fanáticos del cine estaban hambrientos de grandes películas. Pero, después del ayuno viene la fiesta.

El año pasado fue una bonanza en la pantalla grande, desde éxitos de taquilla como Top Gun: Maverick y Avatar: The Way of Water hasta largometrajes íntimos y humanos como Tar, un drama de música clásica de Todd Field protagonizado por Cate Blanchett, y el retorcido thriller "hitchcockiano” Decision to Leave, del director coreano Park Chan-wook.

Pero parece que 2023 será el año en el que los fanáticos del cine realmente se deleiten. El nuevo año está tan repleto de películas imperdibles que algunos cinéfilos tendrán dificultades para salir de los cines.

Vuelven las películas épicas

En la categoría épica, tenemos tres directores titanes que se enfrentan a grandes películas biográficas de personalidades famosas.

En Oppenheimer, Tenet e Interstellar, el cineasta Christopher Nolan convierte la historia del Proyecto Manhattan y el desarrollo de la primera bomba atómica en un thriller moral de suspenso. Cillian Murphy interpreta a Robert Oppenheimer junto a un elenco de primer nivel que incluye a Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh y Gary Oldman.

El director de directores Michael Mann (El último de los mohicanos y Heat) está en la primera posición con Ferrari, su larga película en desarrollo sobre la vida del conductor e innovador automovilístico italiano. Adam Driver interpreta a Enzo Ferrari, con suerte con un mejor acento italiano que el de la desastrosa House of Gucci, de Ridley Scott. Penélope Cruz será Laura, la esposa de Ferrari.

Para no quedarse atrás, Martin Scorsese va en modo completamente épico con Roosevelt, su versión de Theodore Roosevelt Jr., el presidente número 25 de Estados Unidos, protagonizada por Leonardo DiCaprio como el gran hombre en una historia que sigue la transformación de Roosevelt de un delgado muchacho de Harvard mimado en un comandante general y líder político.

Scorsese también lanzará Killers of the Flower Moon, un drama criminal de 200 millones de dólares centrado en los asesinatos en la vida real de miembros de una tribu nativa estadounidense en la década de 1920. Los asesinatos provocaron una importante investigación del FBI.

Grandes películas de grandes directores

Las ofertas de grandes películas y grandes directores no terminan ahí.

Denis Villeneuve regresa en 2023 con Dune: Part Two, el capítulo final de su gran espectáculo de ciencia ficción, protagonizado por Timothee Chalamet y Zendaya. Blitz de Steve McQueen (12 años de esclavitud) explora las historias de los londinenses durante los bombardeos de la capital británica en la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, Wes Anderson se vuelve completamente extravagante con Asteroid City, una obra estelar protagonizada por Tilda Swinton, Tom Hanks, Scarlett Johansson y Bryan Cranston, centrada en una convención de astronomía en un desierto en la década de 1950.

En particular, el director de El padrino, Francis Ford Coppola, de 83 años, presentará su obra de dos décadas en desarrollo Megalopolis, que trata sobre un arquitecto que intenta reconstruir la ciudad de Nueva York después de un desastre devastador. La película presenta a Adam Driver, Forest Whitaker y Laurence Fishburne.

En el lado más de acción de la escala, Tom Cruise, después de elevarse a nuevas alturas del estrellato supersónico con Top Gun: Maverick, regresa como el agente Ethan Hunt en la séptima entrega de la franquicia Misión: Imposible. Keanu Reeves regresará con las armas a todo dar como el asesino titular en John Wick: Capítulo 4, y un anciano Harrison Ford se pone el sombrero de fieltro una vez más para Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Los superhéroes están de regreso

Hollywood está desempolvando muchas franquicias antiguas para 2023.

Habrá nuevas secuelas de Transformers, Star Wars y Rápidos y Furiosos y una precuela Los juegos del hambre. También habrá una nueva versión del placer culposo Road House, de 1989 y protagonizada por Jake Gyllenhaal en el papel de Patrick Swayze como el portero duro para quien "el dolor no duele", contratado para domar un bar notoriamente sucio.

Mientras tanto, la fábrica de superhéroes sigue sacando nuevos modelos. Los fanáticos de los efectos visuales pueden esperar una tercera edición de Guardianes de la Galaxia y Ant-Man, una segunda de Capitana Marvel, Aquaman y Shazam, y al menos una nueva entrada al canon del comic con The Flash, con la controversial estrella Ezra Miller como el hombre más rápido del mundo.

Barbie, de la directora de Lady Bird y Mujercitas, Greta Gerwig, promete ser una versión inteligente e incluso feminista del ícono plástico rubio. Margot Robbie interpreta a Barbie y Ryan Gosling a su siempre sonriente novio Ken. La historia presenta a Barbie desterrada de la utopía de Barbieland y lanzada a nuestro mundo. (rr/few)