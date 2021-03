América Latina

Estados Unidos no deportará a los padres que acudan a recoger a los menores migrantes bajo custodia

"No habrá consecuencias migratorias para quienes se acercen" a recoger a sus familiares menores de edad y no tengan documentos. Sus datos ya no serán enviados al ICE por las autoridades responsables de la custodia.

Menores migrantes no acompañados, transportados en un vehículo de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. tras cruzar el Río Grande por Penitas, Texas, en una imagen del martes.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dejarán de aplicar un acuerdo para el intercambio de información firmado en 2018, según anunciaron las autoridades durante una rueda de prensa telemática. La decisión es fruto del plan del presidente Joe Biden para hacer frente al número creciente de menores no acompañados en las instalaciones fronterizas. Para los padres o tutores de menores indocumentados detenidos en la frontera es que "no habrá consecuencias migratorias" por acudir a recogerlos, aseguró el Gobierno, en un intento de acortar el tiempo que pasan esos niños en sus instalaciones. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) anuló la norma de 2018 porque generaba "un efecto disuasorio" para muchos padres y tutores indocumentados, quienes temían ir a recoger a sus familiares por miedo a ser deportados. Ver el video 03:33 Compartir Récord de detenciones ante la frontera estadounidense Enviar Facebook Whatsapp Web EMail Meneame Facebook Messenger Web linkedin Enlace permanente https://p.dw.com/p/3qHw0 Récord de detenciones ante la frontera estadounidense "No habrá consecuencias migratorias para quienes se acerquen" a recoger a sus familiares y no tengan documentos, garantizó una alta funcionaria estadounidense, que pidió el anonimato, en una rueda de prensa. "Creemos que eso va a tener un impacto real" para recortar el tiempo que pasan en las instalaciones del Gobierno los menores indocumentados, que han llegado en masa a la frontera en las últimas semanas, añadió. La norma recién cancelada era un memorando por el que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, perteneciente al Departamento de Salud), responsable del cuidado en albergues de los menores indocumentados que llegan solos a la frontera, debía compartir información con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE. Este debía comunicar después en 72 horas "la información sobre el historial migratorio y criminal relevante" de los padres o tutores y los miembros adultos de su hogar. lgc (efe/reuters) Migración México-EE.UU.: ¿por el Río Grande hacia una vida mejor? El camino largo Huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen con el anhelo de una vida mejor. Los de la imagen ya caminaron más de mil kilómetros. Ahora, solo el Río Grande separa a estos refugiados y migrantes de su ansiado destino: Estados Unidos.

Migración México-EE.UU.: ¿por el Río Grande hacia una vida mejor? Peligro mortal Ladi, de Honduras, y su sobrino de cuatro años lo lograron. Y subieron la pendiente del lado estadounidense. No todos los inmigrantes tienen tanta suerte. El Río Grande no es muy ancho en muchas partes, pero es traicionero. En junio, la foto de un padre y su hija de dos años ahogados causó conmoción mundial: ambos fueron arrastrados por la corriente.

Migración México-EE.UU.: ¿por el Río Grande hacia una vida mejor? Frontera natural La frontera entre EE.UU. y México se extiende a lo largo del Río Grande por casi 2.020 kilómetros. Esto corresponde a casi dos tercios de la longitud total de la frontera entre los dos países. La embarcación de la imagen cruzó en mayo desde Los Ébanos.

Migración México-EE.UU.: ¿por el Río Grande hacia una vida mejor? Métodos extremos Muchos intentan cruzar hacia Estados Unidos en familia, como la hondureña Gabriela, de 16 años, con su bebé. Los traficantes de personas se aprovechan de la situación, según informan los guardias fronterizos estadounidenses. A veces, los “coyotes” tomaban como rehén a uno de los niños y amenazaban a los policías con tirarlo al río si se acercaban demasiado.

Migración México-EE.UU.: ¿por el Río Grande hacia una vida mejor? El otro negocio También hay otra realidad: a través de la frontera fluvial, los traficantes ingresan drogas a Estados Unidos. Los paquetes en la imagen contienen 63,5 kilos de marihuana con un valor estimado de 112.000 dólares. Los traficantes probablemente dejaron este encargo cuando escucharon que se acercaban autos.

Migración México-EE.UU.: ¿por el Río Grande hacia una vida mejor? En fila En abril de 2019, estos migrantes esperaban juntos para entregarse a los guardias. Querían solicitar asilo. En mayo, la cantidad de cruces fronterizos ilegales alcanzó su punto máximo: casi 133.000 personas fueron detenidas.

Migración México-EE.UU.: ¿por el Río Grande hacia una vida mejor? Presión por ayuda El presidente Trump convenció a México de hacer más esfuerzos para evitar que los migrantes y refugiados centroamericanos llegaran a su país. Trump había amenazado al país vecino con aranceles, entre otras cosas. Las medidas parecen haber funcionado, ya que los cruces ilegales en la frontera disminuyeron. Este joven fue una de las 34.000 personas que fueron detenidas en septiembre de 2019.

Migración México-EE.UU.: ¿por el Río Grande hacia una vida mejor? El problema de la "deportación" ¿Hay migrantes escondidos aquí? Testigos informaron que grandes grupos de personas fueron transportados a esta casa en McAllen, Texas, luego deportadas. El acuerdo con el Gobierno mexicano incluye que los solicitantes de asilo tendrán que esperar en México su audiencia, no en territorio estadounidense. Hasta febrero pasado, EE.UU. deportó a unas 57.000 personas a través de la frontera.

Migración México-EE.UU.: ¿por el Río Grande hacia una vida mejor? Parte del muro lista Para parar la inmigración ilegal, una de las promesas electorales centrales de Trump fue construir un muro en la frontera con México. El proyecto sigue estancado. Sin embargo, a principios de 2020, un empresario empezó a construir uno: cerca de la ciudad de Mission, mandó construir una valla alta de metal, financiada con fondos privados, de casi cinco kilómetros a lo largo del Río Grande. Autor: Uta Steinwehr (fotos: Andrees Latif, Reuters)



