Kamala Harris o Donald Trump: ¿a quién prefiere México en la Casa Blanca?

Si Estados Unidos sube los aranceles, como propone Trump, se generará el efecto contrario. Los precios de los alimentos importados aumentarán, y los verdaderamente afectados seremos quienes vivimos en este gran país. Al final, siempre es el pueblo quien paga.

Yeiner Garzón, Estados Unidos

Harris estaba primera en las encuestas, pero luego Trump la igualó. Obviamente, lo que impulsó el crecimiento de Trump fue el autoatentado. Harris depende del apoyo de los inmigrantes, y Estados Unidos es un país de inmigrantes.

José Felipe Apaza, Facebook

Donald Trump no debería ser presidente ni debería haberse presentado a las elecciones por los incidentes que causó en el Capitolio.

Raúl Lanuza, Facebook

Subir los aranceles, como quiere hacer Trump, es ponerle la soga al cuello a los mismos estadounidenses, porque dañará la economía de los consumidores, que tendrán que comprar productos de México más caros. Esto provocará que la economía de Estados Unidos se cierre aún más al comercio exterior, mientras que México y China tendrán más mercado en el comercio internacional.

Luis Rivera, Facebook

Los aranceles son una forma de presionar a México para que controle también la entrada de criminales y drogas que pasan de México a Estados Unidos.

Tito Simonis, Argentina

México seguirá siendo refugio para los delincuentes, no importa quién gane en Estados Unidos.

Genaro Brito, México

¿Qué significa el resultado de las elecciones estadounidenses para Alemania?

No más déficits en causas no relacionadas con la economía estadounidense. Europa debe financiar su propio proyecto bélico; al fin y al cabo, se trata de sus fronteras y de su proyecto de expansión económica. El gobierno de Estados Unidos está al borde de la quiebra y tiene una gran deuda. No importa quién gane, la situación será la misma.

Juvenal García, Venezuela

Lo mejor para Estados Unidos es que gane Kamala Harris. No creo que los estadounidenses vayan a votar por Trump, ya que es una persona arrogante, soberbia y sin ideas.

Mario Alberto Morales Valencia, Colombia

Durante décadas, Alemania tuvo una ventaja que le permitió crecer: energía barata proveniente de Rusia.

Javier Carreño Bautista, Perú

Se considera que la coalición de Gobierno de Alemania está en medio de disputas, y debe cumplir con lograr resultados concretos este otoño boreal. Imagen: Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopress/picture alliance

Alemania: momento de decisión para la coalición de Gobierno

Lo peor que hizo el Partido Demócrata Liberal (FDP) fue unirse en coalición con Los Verdes y los socialdemócratas del SPD, los dos partidos que van en contra del desarrollo económico.

Tomás S., Alemania

¿Cómo no van a querer recortar gastos si decidieron apoyar a Ucrania en esta guerra provocada por la OTAN, de la cual son miembros?

José Carlos Chagray Mendoza, Perú

Algunos podrían decir que las ideas de Christian Lindner son neoliberales y puramente capitalistas. A mí me parece que simplemente es una persona sensata, con propuestas realmente dirigidas a mejorar una economía en declive.

Alejandro Cruz, Alemania

Pero ¿sí tienen dinero para darle a Ucrania y a Estados Unidos para sus guerras?

Miguel Zúñiga, Facebook

Deben dejar de alimentar guerras en otros países y reactivar el Nord Stream. Eso es lo que quieren los alemanes.

Thomy Tejada, Argentina

En el capitalismo, son los mercados y no los gobiernos los que determinan el rumbo de la economía. ¿Tiene Alemania materias primas para ofrecer? ¿Es productiva y rentable la mano de obra alemana para el modelo de producción? ¿Tienen los productos alemanes demanda en el resto del mundo? ¿Cuentan los empresarios alemanes con la experiencia necesaria para sacar adelante a sus empresas? Si Alemania no puede competir en el mercado internacional, sus activos serán adquiridos por multinacionales, o gestionados por fondos de inversión.

Luis Schroeder Herrera, Facebook

Insultan y arrojan barro a reyes de España en visita a zonas inundadas

El rey enfrentó a la gente, mientras que el presidente Sánchez salió huyendo.

Javier Cabrera, Costa Rica

Es una falta de respeto hacia el rey.

Jaime Sáenz, Facebook

Increíble que, a estas alturas, sigan existiendo princesas, reinas, reyes y castillos pomposos, como en los cuentos de hadas.

José Ugalde Solera, Costa Rica

Deberían terminar con los reinados que viven de los impuestos del pueblo. Los impuestos deben usarse para la gente, no para oligarcas y reyes que no aportan nada.

Anthony Rene López, Facebook

El rey no tiene la culpa, pero el ataque a la corona y al gobierno de España es una muestra más de lo que promueve el socialismo.

Juan Carlos Labonte, Facebook

