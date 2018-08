Estado Islámico publica presunto audio de su líder, Al Bagdadi

En un largo mensaje de 55 minutos divulgado en sus canales de propaganda, el Estado Islámico dio a conocer la noche de este miércoles (22.08.2018) un audio que atribuyó a Abu Bakr al Bagdadi. Se trata del primer mensaje del líder de la milicia terrorista en casi un año, en el que instó a sus seguidores a continuar los combates contra las fuerzas que han menguado las fuerzas del EI.

"Si los fieles abandonan su religión, su paciencia y la yihad contra el enemigo, van a ser derrotados. Aquellos que mantienen la fe son los que van a triunfar. La única manera de comprobar esta fe es con la lucha", dijo Al Bagdadi en la grabación, difundida en Telegram. "No se trata sólo de llevar armas, sino (...) de no aceptar nada que no sea la sharia (ley islámica) y morir para lograrlo", añadió.

El autodenominado "califa” del Estado Islámico también fustigó a Estados Unidos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos por apoyar la lucha contra el EI. "Seguidores del califato en todas partes, en los medios y sobre el terreno, les decimos que el Estado (Islámico) está bien", le manifestó a sus fieles, a los que les dijo que no se preocupen por la pérdida de las ciudades que controlaban en Siria e Irak.

Muerte nunca confirmada

El mensaje sonoro, cuya autenticidad como habitualmente sucede no puede ser verificada, es el primero atribuido al líder yihadista desde el 28 de septiembre de 2017 y fue difundido por el inicio de la Fiesta del Sacrificio, la festividad más importante para los musulmanes, bajo el título "Dar la buena noticia a los pacientes". También es la primera vez que sus palabras son escuchadas desde la derrota del EI en Irak el pasado diciembre y la pérdida de casi todo el territorio en Siria.

Aunque el mensaje no ha sido datado, el máximo guía de la organización comenta las noticias de las últimas semanas. Actualmente se desconoce dónde reside Al Bagdadi. Habitualmente suelen correrse rumores sobre su muerte o que está gravemente herido. El año pasado Rusia dijo que el líder del EI probablemente había muerto en un ataque aéreo ruso cerca de la ciudad siria de Al Raqa. Su muerte nunca fue confirmada.

DZC (EFE, dpa)

Todo lo que hay que saber sobre Estado Islámico ¿De dónde salió el Estado Islámico? Estado Islámico, también conocido como Daesh, ISIS o ISIL, es una escisión de Al Qaeda con una ideología militante sunita. Surgió a raíz de la invasión de EE. UU. a Irak en 2003 y es liderada por Abu Bakr al-Baghdadi. Su objetivo es crear un "califato" mundial y se hizo conocido en 2014, cuando lanzó una operación militar relámpago que consiguió la captura de la ciudad iraquí de Mosul.

Todo lo que hay que saber sobre Estado Islámico ¿Dónde opera? Se estima que Estado Islámico tiene grupos operativos en al menos una docena de países, entre ellos Libia, Afganistán, Filipinas, Yemen, Siria e Irak. En estos dos últimos controla territorios, e incluso se califica a la ciudad siria de Rakka como su "capital de facto". Sin embargo, el grupo radical ha perdido buena parte del territorio que ganó durante su campaña militar de 2014.

Todo lo que hay que saber sobre Estado Islámico ¿Quién los combate? Hay varios grupos involucrados en la lucha contra Estado Islámico. Estados Unidos lidera una coalición internacional de más de 50 países, incluidas varias naciones árabes. Rusia ha lanzado numerosos ataques aéreos contra los yihadistas en el marco de su plan de apoyo al gobierno sirio. Fuerzas regionales, así como los peshmerga kurdos (en la foto), combaten al EI sobre el terreno.

Todo lo que hay que saber sobre Estado Islámico ¿Cómo se financia? Una de las principales fuentes de ingresos del grupo radical ha sido la venta de petróleo y gas. En un momento, llegaron a controlar un tercio de la producción de crudo de Siria. Sin embargo, los ataques aéreos estadounidenses se centraron específicamente en destruir esas instalaciones. Otras fuentes de ingresos son los impuestos, secuestros, extorsión y la venta de antigüedades.

Todo lo que hay que saber sobre Estado Islámico ¿Dónde llevan a cabo sus ataques? Estado Islámico se ha atribuido numerosos ataques terroristas en todo el planeta. En Europa, el grupo radical ha golpeado varias capitales, como Berlín, París y Bruselas. Los líderes de EI han realizado numerosos llamados a los "lobos solitarios" para que perpetren ataques, animando a individuos a llevar a cabo atentados terroristas sin tener vinculación directa con la organización yihadista.

Todo lo que hay que saber sobre Estado Islámico ¿Qué otras tácticas usan? El grupo usa varias tácticas para expandir su poder. Los combatientes de EI han saqueado y destruido artefactos históricos tanto en Siria como en Irak, en un intento por llevar a cabo una "limpieza cultural". También han esclavizado a miles de mujeres de grupos religiosos minoritarios. EI también usa las redes sociales para distribuir propaganda y reclutar nuevos simpatizantes.

Todo lo que hay que saber sobre Estado Islámico ¿Cómo ha impactado EI a la región? Estado Islámico ha echado más leña al fuego generado por la guerra en Siria. Millones de personas han huido de sus hogares desde que el conflicto se desató, en marzo de 2011, y muchos han intentado llegar a Europa en busca de refugio. Aunque han perdido Mosul, su bastión iraquí, los milicianos han dejado una marca de destrucción a su paso. Las regiones arrasadas tardarán años en ser reconstruidas. Autor: Rachel Stewart



