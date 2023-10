¿Está Irán detrás de los ataques de Hamás contra Israel?

Teherán lleva años financiando y armando milicias y grupos irregulares en Oriente Próximo para impulsar sus intereses. Recientemente, ha apoyado la invasión rusa de Ucrania con el envío de drones kamikaze. ¿Qué papel ha tenido Irán en los sorprendentes ataques terroristas de Hamás? ¿Y cómo actúa Teherán en el escenario global? Lo vemos en DW Analiza.

