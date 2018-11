Esposo de cristiana absuelta en Pakistán pide asilo

"Le pido a la primera ministra del Reino Unido que nos ayude y, en la medida de lo posible, nos conceda la libertad", dijo Ashiq Masih en un mensaje de video emitido por la cadena británica BBC., en el que también pidió ayuda a Estados Unidos y Canadá. Previamente, Masih había declarado a la DW que temía por la vida de su mujer.

Asia Bibi fue absuelta el miércoles, después de pasar ocho años en el corredor de la muerte. Como respuesta, el grupo radical islámico Tehrik-e-Labaik Pakistán (TLP) organizó en todo el país protestas callejeras para exigir la destitución de los jueces del Tribunal Supremo y la ejecución de Bibi.

Las protestas terminaron el viernes, después de que el Gobierno y el TLP pactaran un acuerdo por el que Islamabad acepta que se presente una solicitud de revisión del fallo del Tribunal Supremo y se compromete a impedir que Bibi huya del país.

El ministro de Información paquistaní, Fawad Chaudry, dijo a la BBC que el acuerdo con los islamistas fue necesario para "resolver la situación de forma pacífica". Se han reforzado las medidas para garantizar la seguridad de Bibi y su vida no corre peligro, aseguró Chaudry.

Gobierno habla de "traición” de islamistas

"Teníamos dos opciones: usar la fuerza o hablar con ellos. Si usábamos la fuerza, las vidas corrían un riesgo; tuvimos que resolverlo con una estrategia", manifestó el propio Chaudhry a periodistas en Karachi, para justificar el acuerdo con los islamistas.

Pero estas protestas, agregó, no son un asunto "religioso" si no de "traición". "No podemos ignorar una traición, si el Gobierno hace eso entonces pondría un signo de interrogación sobre el Estado. Uno no debe confundirse y pensar que el Ejecutivo lo perdonará, el Estado no ignorará los discursos que se pronunciaron", precisó el ministro.

Controvertida ley

Bibi, que hoy tiene 51 años, estaba acusada de haberse expresado en términos despectivos sobre el profeta Mahoma durante una riña con mujeres musulmanas en su pueblo natal. La mujer, madre de cinco hijos, fue arrestada en 2009 y condenada a muerte un año después en virtud de una controvertida ley contra la blasfemia.

El periódico "Express Tribune" asegura que el abogado de Bibi, Saiful Malook, abandonó el sábado Pakistán por temer por su vida. "También la seguridad de mi familia está fuertemente amenazada", dijo el abogado, citado por el rotativo. Sin embargo, Malook prometió volver a Pakistán para defender a Bibi ante el tribunal si el Ejército garantiza su seguridad, de acuerdo con "Express Tribune".

La dura ley antiblasfemia paquistaní fue establecida en la época colonial británica para evitar choques religiosos, pero en la década de 1980 varias reformas auspiciadas por el entonces dictador, Mohamed Zia-ul-Haq, favorecieron el abuso de esta norma.

