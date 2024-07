“Esperemos que la democracia triunfe” en Venezuela

Edmundo González y María Corina Machado encabezaron una nueva actividad de campaña electoral el domingo (21.07.2024) en Caracas. Imagen: Matias Delacroix/AP Photo/picture alliance

Nueva encuesta da "ventaja dominante" a la oposición en Venezuela

Respaldo total de todo Perú al gran Nicolás Maduro en su lucha patriota y antiimperialista.

José I., Perú

Es muy bueno que Venezuela se libre del comunismo que solo trae pobreza al pueblo.

Jorge Reyes, Cuba

Dios permita que ganen y que por fin se termine tanto dolor en Venezuela.

Juan Giraldo

Maduro no tiene oportunidad de ganar por que no tiene apoyo popular. Manipulan a mucha gente, compran votos, y tienen el control de todas las instituciones. Pero por la vía legal no pueden ganar. Hay qué ver cómo reacciona la población venezolana.

Orlando Molina

Para mí, el régimen de Maduro no va a soltar el poder tan fácilmente. Esperemos que la democracia triunfe esta vez y que saquen al chavismo del poder que llevó al abismo a Venezuela.

Gerardo Miranda, Chile

Los opositores financiados por Estados Unidos muestran una vez más su intromisión en los asuntos internos de otro país. No se dejen manipular.

Ricardo R.

En Venezuela no son las encuestadoras las que deciden quien será el presidente. Los que deciden quién será el próximo presidente será el pueblo venezolano a través del voto popular. Y será el CNE quién dirá qué candidato sacó la mayor cantidad de votos.

Giovanni Villahermosa, Venezuela

Los ucranianos están dispuestos a negociaciones de paz con Rusia

Los ucranianos están dispuestos a negociaciones de paz con Rusia

No logro entender por qué no aprenden de la historia. Después de las guerras, los pueblos quedan en miseria.

Guillermo Aemilius Larrecharte, Uruguay

Solo puede haber paz cuando los rusos invasores abandonen los territorios de Ucrania, y los dejen vivir en libertad y democracia.

Mary Ronde, Bolivia

Por supuesto que lo ucranianos quieren la paz. Ellos nunca quisieron la guerra, Estados Unidos y Europa los arrastraron a ella.

Iván Soto A., Chile

A Rusia no le conviene negociar. Ellos siguen avanzando y no permitirán que se enfríe el conflicto porque no les conviene.

Aldo Müller, Estados Unidos

Zelenski quiere negociar la paz para que puedan entrar a la OTAN, porque mientras siga la guerra eso no pasará.

Damián Infante

Hace rato debieron haber conversado sobre la paz diplomáticamente, porque lo único que hace la OTAN y Europa es utilizarlos. Lo mejor es negociar, y vivir en paz y en libertad.

Cesar Velasco Berrio

¿Quién es Kamala Harris, la vicepresidenta y posible sustituta de Biden?

Es mejor que Trump.

Lucía Sánchez, Estados Unidos

Como vicepresidenta, Kamala Harris no ha hecho nada por nuestro país. Como todo demócrata, ha permitido que la inmigración ilegal use nuestras fronteras y que les den el dinero de nuestros impuestos, dinero que los residentes de bajos recursos, los veteranos o las personas de tercera edad necesitan. Para cambiar la historia en noviembre tenemos que elegir un gobierno que devuelva otra vez la grandeza a Estados Unidos.

George Pardo, Estados Unidos

Según mí criterio esta mujer hará maravillas.

Luis Claros, Colombia

Kamala Harris es una mejor opción y puede ganar la elección. Trump es un hombre sin escrúpulos.

Robert M., Guatemala

Kamala como vicepresidenta no ha hecho nada en estos años. Tenía la oportunidad de hacer alguna obra, pero no las hizo.

Álvaro Vaca, Ecuador

