Esperando la vacuna - Namibia en la pandemia

El pastor evangélico Lorenst Kuzatjike tuvo que enterrar a 82 feligreses muertos por COVID-19 durante los tres meses que estuvo con su parroquia en Windhoek-Katutura, el distrito más pobre de la capital namibia. Iba casi a diario al cementerio.

En Namibia, igual que en todos los países africanos, casi no había vacunas disponibles ese momento.

Desde entonces, las iglesias del sur de África han sido una de las voces más activas a favor de la vacunación. Exigen que los países ricos distribuyan las vacunas de forma justa. Y se oponen a las noticias falsas y las teorías de conspiración en las redes sociales, que también difunden en África el miedo de que la vacunación puede causar la muerte. En su lugar, los clérigos están instando a sus congregaciones a que se vacunen con urgencia y esperan disponer de suficientes vacunas.

Alemania había prometido donar más de 30 millones de dosis a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Navidad de 2021. Pero el representante de la OMS en Namibia afirma que allí solo han llegado 150.000 dosis y añade diplomáticamente que la promesa todavía no se ha cumplido completamente. En Namibia, solo un 10% de la población está vacunada.

En toda África, la vacunación es también la única forma de salir de la pandemia. Allí, los confinamientos y la pérdida de empleos tienen consecuencias que apenas se conocen en los países ricos. Las iglesias advierten que muchas familias carecen de dinero para cubrir las necesidades básicas. A causa del coronavirus, una grave hambruna azota casi toda África.





