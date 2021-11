Especial literatura

La Feria del Libro vuelve a Fráncfort en formato presencial. En la agenda, encuentros con autoras y autores indígenas del país invitado, Canadá, una distinción para una activista de Zimbabue y los finalistas al Premio Alemán del Libro 2021.

Re:connect

La Feria del Libro de Fráncfort sigue siendo el principal punto de encuentro de la escena literaria. Un reencuentro presencial tras la edición meramente digital de 2020. ¿Pero hay un auténtico regreso a la normalidad para expositores y visitantes?







Escritoras y escritores indígenas de Canadá

Bajo el lema “Singular Plurality”, Canadá, país invitado, visibiliza las voces indígenas. Las primeras naciones, los inuits y los métis fueron excluidos de la vida cultural durante mucho tiempo. Ahora, se dan a conocer internacionalmente sus historias.







Los finalistas del Premio Alemán del Libro

Seis candidatos han logrado ser los finalistas del prestigioso galardón literario alemán. Sus novelas hablan de masculinidad tóxica, de la familia, de asertividad y de identidad. ¿Quién ha escrito la novela del año?







Tsitsi Dangarembga, una activista de inmenso coraje

La escritora y cineasta de Zimbabue lleva muchos años luchando por los derechos de las mujeres y por un cambio político en su país. Por ello, Tsitsi Dangarembga recibe ahora el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes.



