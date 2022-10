Especial Feria del Libro de Fráncfort

Escritoras españolas: fuertes y comprometidas

Escritoras españolas contra la injusticia social. Cultura.21 entrevista a mujeres que hablan sin tapujos de las desigualdades de su sociedad y han conquistado su espacio en el mundo literario.





Premio por la paz en tiempos de guerra

Poéticos, radicales, reflexivos: los libros del ucraniano Serhiy Zhadan hablan de autoafirmación, primero en el agitado período postsocialista y ahora en la guerra. Premio de la Paz para un autor que no pierde el lirismo incluso en momentos duros.





Premio Alemán del Libro 2022: los finalistas

Seis títulos han llegado a la ronda final. El Premio Alemán del Libro se considera uno de los más importantes del sector. Los grandes temas de este año son la familia, el origen y la identidad.







Fatma Aydemir: Dschinns

Seis personas muy diferentes que resultan estar emparentadas: una historia coral sobre inmigrantes turcos y sus hijos, sobre sueños y heridas.







Kristine Bilkau: Nebenan

Dos mujeres de un pueblo del norte de Alemania y los abismos de lo aparentemente cotidiano: "Nebenan" es una novela sobre anhelos, secretos y miedos.









Daniela Dröscher: Lügen über meine Mutter

La nefasta dinámica de un matrimonio pequeñoburgués de provincias en la Alemania de los 80. Daniela Dröscher señala una parte poco conocida de la historia social de las mujeres y hace una afilada crítica al patriarcado.







Jan Faktor: Trottel

Jan Faktor ha escrito una novela familiar con tintes autobiográficos, trágica y ligera a la vez, que narra la agitación en Praga y la bohemia en Berlín Oriental en los años 70 y 80.





Kim de l’Horizon: Blutbuch

Una conmovedora primera novela sobre secretos familiares, vergüenza y deseo, contada desde la perspectiva de una figura narradora no binaria para quien la escritura se convierte en un acto mágico de liberación.







Eckhart Nickel: Spitzweg

Personajes como los del universo de Spitzweg pueblan la novela de Eckhart Nickel, que medita sobre el arte. El punto culminante tiene como escenario, cómo no, un museo.





