Especial de Euromaxx sobre las tradiciones navideñas alemanas

El mejor ambiente navideño

Hannah Hummel visita el Striezelmarkt de Dresde: vino caliente con especias, salchichas y artesanías. ¿Qué es lo que más destaca en los mercados navideños alemanes?





La luz de la Navidad

Las estrellas de Herrnhut son conocidas en todo el mundo. Ya sean de papel o de plástico, su cálido resplandor crea una atmósfera característica Visitamos su lugar de origen: Herrnhut, en la Alta Lusacia.

Tendencia sostenible: ¡alquilar el árbol de Navidad!

En Alemania se talan cada año unos 30 millones de árboles de Navidad. Pero también hay varias empresas que los alquilan en macetas. Después de las fiestas, los árboles se vuelven a plantar.

El pesebre tallado a mano más grande del mundo

En la localidad bávara de Plößberg se monta un pesebre con más de 8.000 figuras. Muchas familias ponen a disposición sus colecciones talladas a mano. Algunas de las piezas datan del siglo XVIII.

Delicias navideñas alemanas

El ganso asado con lombarda y albóndigas de papa, y el aromático pan de especias Elise forman parte de la temporada navideña en Alemania. Un chef profesional y un pastelero muestran cómo preparar estas especialidades.





