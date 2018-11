Españoles, mayoritariamente a favor de regular la eutanasia

La semana en imágenes (del 5 al 11 de noviembre de 2018)

Trump duda que pueda reunirse con Putin en París

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que "probablemente no" se verá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, este fin de semana en París, y que el previsto encuentro entre ambos tendrá lugar en la cumbre del G20 en Argentina a finales de mes. "Aún no hemos cerrado nada. No estoy seguro de que vayamos a tener un encuentro en París”, afirmó.