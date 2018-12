Española Ángela Ponce hace historia como primera tránsgenero en participar en el Miss Universo

Por primera vez en la historia, una mujer transexual participará en el concurso de belleza Miss Universo: la española Ángela Ponce. La gala se celebrará este lunes (17.12.2018) en Bangkok, Tailandia.

"Mi mejor arma es ser yo misma", declaró la semana pasada a la agencia de noticias EFE durante una entrevista en Bangkok la activista por los derechos de la comunidad LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) y colaboradora en un programa de televisión nacional.

Ponce, quien con su participación se marca como objetivo que haya "un antes y un después" al sembrar en las personas los valores de "tolerancia, respeto y amor" es una de las favoritas entre el público contando los apoyos en las redes sociales.

"Estar aquí me da la posibilidad de ser voz y esa es mi corona personal. Me permite motivar a mucha gente", dice Ponce, coronada Miss España en junio, y quien se declara una mujer "resiliente" que esquiva valorar la polémica surgida por su participación.

Críticas a la participación de una tránsgenero

Los cambios implementados en las bases del concurso por la Organización Miss Universo abrieron la posibilidad a partir de 2012 a que mujeres transexuales pudieran inscribirse en el certamen.

"Estar aquí me da la posibilidad de ser voz y esa es mi corona personal. Me permite motivar a mucha gente", asegura Ponce (centro).

Algunas compañeras en Miss Universo y numerosos medios de comunicación sensacionalistas han criticado el hito de que la española sea la primera trans en participar en el concurso de belleza.

"Muchos de esos comentarios vienen desde el desconocimiento", rechazó con soltura la sevillana de 27 años al decantarse por la "educación" para explicar desde las escuelas la "diversidad de géneros" que convergen en la sociedad.

"El simple hecho de que yo esté en Miss Universo es un avance"

"Durante mucho tiempo no comprendía mi situación. Si yo no lograba ubicarme imagina (que lo hicieran) mis compañeros. Si ellos hubieran tenido acceso a la información (que hay en la actualidad) yo no habría sufrido acoso escolar, no me habría sentido diferente o se hubiera truncado mi formación académica", expresó.

"Se ha avanzado y estamos en ello. Paso a paso se recorre el camino. El simple hecho de que yo esté en Miss Universo es un avance", apuntó Ponce al insistir en que el "debate generado" sirve para romper el tabú sobre la transexualidad y vencer la invisibilidad del colectivo en la sociedad.

La competición de 66 años de historia se transmite en más de 190 países, con un estimado de 500 millones de espectadores al año.

rrr (efe/afp/reuters)

