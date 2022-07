España: toreros enanos

Se hacen llamar "toreros enanos" y luchan con animales jóvenes: los terneros que no matan.

Habitualmente están maquillados como payasos pero sus actuaciones son polémicas. Fundaciones que se ocupan del trato de personas con enanismo se ocupan de su lugar en la sociedad y quieren que se prohiban estos espectáculos. Personas con acondroplasia, una deficiencia en el desarrollo, son presentadas como espectáculo. Eso es indigno. Los toreros enanos quieren continuar dicen que disfrutan de sus actuaciones en los ruedos de toreo, además de ganarse un sueldo. Se sienten discriminados ante una posible prohibición.

Un reportaje de Norman Striegel.





Horarios de emisión:

DW Español

SA 23.07.2022 – 10:03 UTC

SA 23.07.2022 – 13:03 UTC

SA 23.07.2022 – 22:15 UTC

DO 24.07.2022 – 08:15 UTC

DO 24.07.2022 – 11:15 UTC

DO 24.07.2022 – 15:15 UTC

LU 25.07.2022 – 00:15 UTC

LU 25.07.2022 – 04:15 UTC

LU 25.07.2022 – 07:03 UTC

LU 25.07.2022 – 16:03 UTC

LU 25.07.2022 – 19:03 UTC

MA 26.07.2022 – 10:45 UTC

MA 26.07.2022 – 17:03 UTC

MI 27.07.2022 – 21:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5