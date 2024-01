España reconoce pasaporte de Kosovo pero no su independencia

Con la exención de visado en el espacio Schengen, las autoridades españolas empiezan a admitir el pasaporte kosovar, pero advierten de que no ha cambiado su postura de no reconocimiento del país independizado de Serbia.

España reconoce el pasaporte de Kosovo tras la entrada en vigor, el 1 de enero, de la exención de exigencia de visado a los ciudadanos kosovares para acceder al espacio Schengen y de la Unión Europea (UE), ha confirmado a Efe una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este reconocimiento, no obstante, "no cambia la postura de no reconocimiento de Kosovo" por parte de España, ha precisado la fuente.

Junto a Grecia, Chipre, Eslovaquia y Rumanía, España es uno de los cinco miembros de la UE que no reconoce la soberanía de Kosovo. A diferencia de los otros cuatro países, el Estado español tampoco aceptaba hasta ahora los pasaportes kosovares. La independencia de Kosovo, con una población de 1,8 millones de personas, respecto a Serbia en 2008 ha sido reconocida por más de cien países, entre los cuales se encuentra Estados Unidos, pero ni Rusia ni China, por ejemplo.

"Las buenas noticias continúan para nuestros ciudadanos y nuestro país. La DG Home (Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Unión Europea) nos informó que a partir de ahora España también reconoce los pasaportes de la República de Kosovo", celebró ayer el vice primer ministro kosovar, Besnik Bislimi. "A partir de ahora, podemos ir a este país sin visado", aseguró en Facebook, precisando que "añadieron a España en la lista de países de la zona Schengen" en que los ciudadanos kosovares pueden viajar sin visado.

Desde el 1 de enero los kosovares pueden viajar sin visado al espacio de Schengen y de la Unión Europea durante un máximo de 90 días a lo largo de seis meses, una aspiración para la que han trabajado desde 2008, cuando el Parlamento de Pristina declaró de forma unilateral la independencia de la antigua provincia serbia. Kosovo es el último país de los Balcanes Occidentales que se beneficia de la exención de visado para estancias turísticas en los países adheridos al Tratado de Schengen de libre circulación.

lgc (efe/afp)