España: Podemos sugiere referéndum sobre corridas de toros

Pablo Iglesias, líder del tercer partido en el Parlamento español, ha sugerido este viernes (21.09.2018) la posibilidad de someter la prohibición o continuación de las corridas de toros a una consulta popular. "A mí los toros no me gustan pero entiendo que no se pueden prohibir por decreto, pero estaría bien preguntar a la gente", afirmó Iglesias en una entrevista con la cadena privada de televisión Telecinco. Iglesias, líder de la formación izquierdista Podemos y aliado parlamentario clave del Gobierno socialista español, defendió la idea de no subvencionar los toros con dinero público y, a partir de ahí, democratizar la cuestión, sujeta cada vez a mayores protestas por parte de activistas a favor de los animales.

Las corridas de toros han estado sometidas a diversas limitaciones o prohibiciones en las regiones españolas de Canarias, Baleares y Cataluña, si bien el Tribunal Constitucional español sentenció hace dos años que la prohibición catalana de 2010 invadía competencias estatales. En la entrevista, Pablo Iglesias se mostró partidario de "preguntar a los ciudadanos en sus pueblos o en determinados territorios, o, por qué no, un día en España, si la mayoría quiere toros o no". Lo mismo dijo sobre la caza, pues considera que no se puede prohibir, y explicó: "No me veo con una escopeta matando un animal, a mí no me gusta, entiendo que es una cosa compleja que no se puede prohibir así como así". (efe)

